Invitan a manifestarse en contra camiones urbanos

Vecinos de las colonias Carmen Serdán y Obrera invitaron por medio de redes sociales a realizar una manifestación, en contra de los concesionarios de la ruta Carmen-Obrera por el mal servicio ofrecido.

Fátyma Fátyma, aseveró que han puesto la queja en la dependencia correspondiente, pero que no han hecho nada al respecto y que por ello decidió evidenciarlo de esa manera. “A ver si así les da vergüenza”, dijo.

“De verdad pésimo servicio, no pasan a la hora, cortan ruta donde les da la gana, en vacaciones no pasan y no sirven los camiones… Ojalá vean esta publicación usuarios de esa ruta y podamos ponernos de acuerdo para manifestarnos o ir a alguna dependencia en donde pongan fin a esto”, exhortó Fátyma a los usuarios del transporte.

Ante esta publicación que se realizó en varios grupos locales de Facebook, se obtuvieron más de 50 comentarios a favor, pues así como ella, las demás personas se quejan del mal funcionamiento, del mal estado y del mal servicio que las rutas ofrecen a los delicienses.

Ante este problema, la ciudadana Aimeé Baltasar, coincidió: “Si no me equivoco ahora NINGUNA ruta pasa normal, debido a que el día es señalado como festivo, y pasan a la hora que quieren, tal vez en otro día estaría muy buena su queja”.

A su vez la señora Mayra G. Guerrero, escribió: “Sí, eso es muy cierto, pésimo servicio y aparte los camiones viejos”.

Anna Siller, declaró: “Es verdad, hoy tardó más de hora y media en pasar, cada vez que salen de vacaciones en las escuelas es un albur esperar el camión, porque no sabes si va a pasar, ahí andamos llegando tarde al trabajo y los domingos ni se diga”.

De igual manera, Francisco González concluyó diciendo: “Tiene que reportarse a Chihuahua, los de aquí no sirven para nada están coludidos con los choferes”.

Hay que recordar que en entrevistas pasadas el delegado del Departamento de Transportes del Estado en Delicias, David Lugo, declaró para El Diario que no han recibido ninguna queja en las oficinas e invitó a la ciudadanía a reportar cualquier problema con el transporte público. A pesar de eso las molestias siguen llegando, al grado de buscar manifestarse, pues la problemática no ha tenido ninguna solución.