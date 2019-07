Luis Eduardo “La Changa” García pelotero deliciense que con 25 años de trayectoria en el beisbol estatal, a sus 40 años de edad obtuvo su tercer campeonato de bateo, gracias a unos cambios de actitud, que le dieron la oportunidad de enfocarse y realizar este gran logro para él, su familia, amigos y afición que se alegran por este acontecimiento.

“Hice un cambio en vida y este es el resultado que tuve en esta temporada, tuve más agilidad, más reflejos, me sentí más liviano y más enganchado”, comentó de inicio.

“Estamos trabajando para ser campeones y esperemos en este año sea así porque el equipo ahorita está muy bien, muy conjuntado de pies a cabeza y mientras haya armonía entre los jugadores y cuerpo técnico, el conjunto funciona solito”.

Al cuestionarle cuándo tiene planeado anunciar su retiro, el pelotero de la colonia Hidalgo manifestó: “Yo siempre lo he dicho, cuando yo ya deje de batear, es cuando me voy a retirar, pero pienso que como estoy ahorita, todavía hay Luis Eduardo para rato, así en buena forma y en buen nivel unos 2 años”.

“Mi familia está muy contenta, en un principio pensaron que no iba a lograr lo que me propuse; están muy alegres mi esposa, mis hijos, mis papás y mis amigos. Ayer cuando terminamos de jugar, cuando se confirmó que era campeón bateador, mis compañeros me felicitaron y alguna gente me esperó a que saliera de la caseta para hacerlo”.

Con respecto al apoyo recibido del equipo en este logro personal, el jugador aseveró: “Yo estoy haciendo bien las cosas y ellos no se quieren quedar atrás, también están trabajando para mejorar su desempeño en el terreno de juego.

“Con lo que hago busco servirles de ejemplo, como siempre les he dicho, yo voy de salida, ustedes todavía se van a quedar aquí porque son muy jóvenes, les digo que jueguen al beisbol con el corazón, entreguen todo y jueguen por la playera que portan”.

Sobre la labor desempeñada por el manejador Javier Morales “la changa” aseguró: “Es una gran persona y como manager sabe transmitir lo bueno a cada jugador y más que todo se presta al diálogo y eso tiene mucho que ver, pues a todos los jugadores les ha dado la oportunidad, unos han aprovechado, unos no, los que se quedan en la banca también tienen la capacidad de hacer el trabajo”.

Con respecto a Mineros de Parral, rival al que enfrentará Algodoneros en la fase de cuartos de final, Luis Eduardo comentó: “Sabemos de la calidad que tiene el equipo de Parral, nosotros dijimos ayer, terminamos bien la temporada regular, en playoff es borrón y cuenta nueva y debemos ganar porque no queremos irnos a nuestra casa sin el triunfo. Ellos son muy buenos y van a cambiar su actitud, pero como te digo, Algodoneros no ha bajado la guardia en lo que sigue, yo pienso que vamos a mantenernos o vamos a mejorar más”.