La meoquense Maylene Ornelas, contenta por el trabajo hecho por Cerveceros

La destacada basquetbolista meoquense Maylene Ornelas Aguirre, expresó en redes sociales su satisfacción y agradecimiento por haber formado parte del cuerpo técnico del equipo Cerveceros de Meoqui, que contendió en la temporada 2019 de la Liga de Basquetbol Estatal, que la convirtió en la primera mujer que forma parte de un cuerpo técnico en las diferentes ligas profesionales varoniles de nuestro país.

El mensaje dice lo siguiente:

“Ante la derrota, retírate dignamente, nútrete en silencio, reinvéntate en el descanso, recupera tu motivo, tu visión, tu luz de guía. La derrota es un instante -la vida es siempre-“.

“No me voy con un mal sabor de boca, ni mucho menos pensaría que fracasamos por no haber avanzado más lejos en la temporada. Me despido de Cerveceros y de la LBE Chihuahua con un muy buen sabor de boca, ya que fue una experiencia muy enriquecedora en lo personal, de mucho aprendizaje para ser mi primera temporada en una liga de basquetbol profesional y Varonil”.

“Muy agradecida en lo personal con Daniel Guevara, presidente del equipo de Meoqui, por la oportunidad y la confianza que depositó en una servidora para este proyecto”.

“Agradezco infinitamente a la afición y porra fiel de mi querido Meoqui, que tanto en las buenas como en las malas siempre nos ayudaron, también a Agustín Ávila por apoyarme en esta etapa de mi vida profesional dentro del basquetbol”.

“Gracias infinitas a todos y cada uno de los que formaron parte de este gran proyecto, maravillosas personas que encontré en este camino, a los que estuvieron al pie del cañón conmigo, y todo esto va dedicado a mis 3 ángeles: mi madre, mi hermano y mi mejor amigo, que me ayudan desde el cielo”.