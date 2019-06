Lamentan compañeros de prepa, muerte de Norberto

Ex alumnos y maestros del Cobach de Chihuahua lamentaron la muerte del joven universitario Norberto Ronquillo Hernández, cuyo cuerpo fue localizado la mañana de este lunes en la zona de Xochimilco.

Mediante las redes sociales enviaron mensajes de dolor, desconsuelo e impotencia por lo que ocurrido con Norberto y enviaron muestras de cariño y afecto a sus familiares.

Uno de los mensajes fue el de Valeria:

“No puedo comprender hasta donde llega la maldad humana, me impresiona lo mal que estamos como sociedad que ni siquiera el derecho a la vida podemos disfrutar plenamente, cuidemos a nuestros amigos y familiares, hoy no solo fue Norberto, hay muchas personas que han lidiado con un problema de esta magnitud. Los conozcamos o no hay que sentir empatía por su situación y por el sentimiento de las familias, hagamos un cambio! Amigo, fue un placer coincidir un pequeño momento de nuestras vidas, Dios le de resignación a tu familia y te tenga en su gloria, no mereces menos! Un abrazo hasta el cielo 🕇