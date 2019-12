LeBarones cantaron 'Amor Eterno' a familiares asesinados

Ciudad de México.- Entre gritos "!Todos somos LeBarón!, la familia que perdió a nueve de su integrantes asesinados el pasado 4 de noviembre marcha y entona la canción "Amor Eterno", de Juan Gabriel.

"Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de ...", cantaban con sentimiento y algunos con lágrimas.

Ataviados de blanco en su mayoría reclamaron seguridad para México y que no se repitan más casos como los sufridos por la familia LeBarón.

Rodeados por más contingentes que marchaban, les hacen saber que no están solos y seguirán en la lucha porque la estrategia de abrazos y no balazos no funciona.

Julián LeBarón encabezó el contingente de su familia, quien al igual que todos los de su grupo, entonó Amor eterno y también el grito: ¡México, México, México ".