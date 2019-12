Llegan cartas a Santa Claus Bombero

Solicitó un niño a “Santa Claus” un balón de futbol o voleibol para esta navidad, explicando que sus padres están muertos y su abuelita no tiene dinero para comprárselo, por ello, este domingo se realizará un magno evento en el círculo del Reloj Público, donde se estima recibir cerca de mil regalos.

Contando con el apoyo del diputado Jesús Valenciano, quien donará cerca de 200 regalos así como de la población estudiantil y docente de la Primaria Algodoneros 2080, quienes también desearon contribuir con una aportación de 300 obsequios, el Departamento de Bomberos y la Dirección de Seguridad Pública invitaron a la sociedad a disfrutar de un evento familiar por una causa noble.

Se trata de darle un giro más novedoso al programa “Santa Claus Bombero”, donde incluirán la participación de payasos, grupos musicales y la venta de varias golosinas, a fin de que la ciudadanía que por ahí vaya transitando desee contribuir con la donación de un juguete.

“Tenemos muchas cartas y poca respuesta, vale la pena por la sonrisa de miles de niños quienes van a pasar una navidad diferente, nosotros estaremos haciendo retos para cumplir nuestra meta de conseguir mil regalos, ya llevamos la mitad con la donación del diputado y la institución educativa, refirió Víctor Manuel Orona Holguín.

En el lugar, leyeron una de las cartas que se han hecho llegar a la comandancia a través de los días, donde un niño escribió: “Querido Santa Claus Bombero, yo te escribo unas cuantas letras donde te voy a pedir un regalo porque ya no tengo a mis papás, me los mataron y mi abuelita no tiene dinero, yo sólo quiero un balón”.

Como demostraron, son cartas muy conmovedoras y en donde en realidad, los obsequios que solicitan no son costosos ni lujosos, lo importante es hacer que tengan algo con qué divertirse a pesar de su situación económica o emocional.