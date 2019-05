Los demonios de 1994

“Los demonios andan sueltos, y han triunfado.”

~Mario Ruiz Massieu, fiscal especial del “Caso Colosio”, noviembre de 1994.



Si ustedes, amables lectores, cuentan con el servicio de televisión Netflix, es imperativo que vean la serie “1994” dirigida por el periodista Diego Osorno.



Recordemos (si lo vivieron) que el año 1994 fue nuestro “annus horribilis” (año horrible) nacional: el alzamiento en Chiapas del EZLN, los asesinatos de Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI (hasta entonces invencible partido de Estado) a la presidencia de la República y de José Francisco Ruiz Massieu, ex cuñado del entonces presidente Carlos Salinas, y en ese momento, coordinador de la fracción priista en la Cámara de Diputados, y hasta la tremenda crisis económica que se gestó por el famoso “error de diciembre”, lo dejan claro.



Pero 1994 también fue prominente porque fue el año en el que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con los EEUU y Canadá, el instrumento económico que nos insertó de lleno en la globalización, con todo y las esperanzas (y resistencias) que un cambio de tal naturaleza genera.



Sí, el documental “1994”, es, por todo esto, definitivamente muy recomendable para entender el pasado. Pero creo que también para comprender el presente. Si bien el documental es interesantísimo y sobre todo muy ameno, ya que logra, con la participación de varios de los protagonistas de aquellos sucesos (Carlos y Raúl Salinas, Diego Fernández, Cuauhtémoc Cárdenas, el sub Marcos, entre otros), mantener un intenso ritmo dramático que hace que se vaya como agua.



Si algo del documental hay que criticar, sin embargo, es que vuelve a quedarse en explicaciones simplistas de lo ocurrido aquel funesto año, sobre todo en lo que toca al magnicidio de Colosio. De nueva cuenta revive las teorías conspirativas que han corrido desde entonces, caricaturizando tanto a Colosio como a Salinas.



Al primero se le vuelve a retratar como al hombre bueno (casi un santo) que iba a transformar al país, si no hubiera sido por la mente diabólica de Salinas que urdió su asesinato, y deja de lado, que ambos eran personajes muy complejos (sobre todo Salinas) que actuaban en base a intereses políticos concretos.



Colosio, como Salinas, tenían, en lo político, una mentalidad reformista moderada (era el signo de los tiempos, apenas habían pasado 5 años desde la glásnost de Gorbachev que terminó con el sistema comunista soviético), ambos entendían la necesidad de modificar el sistema político priista que, como vemos en el documental, ya se estaba cayendo a pedazos (los estados de la República caían como moscas, en manos de los partidos de oposición), pero no para destruirlo, sino mediante la reforma, preservarlo.



Salinas fue un presidente trágico, un tipo brillante y con enormes logros macro económicos, pero que cayó presa de su propia soberbia (hizo correr el rumor de que se reelegiría, lo que provocó buena parte del caos político) terminando, en el imaginario popular, como un villano de caricatura y como un asesino (a pesar de que con la muerte de Luis Donaldo, su ahijado político), fue él uno de los grandes perdedores.



Lo que nos lleva a Mario Ruiz Massieu, uno de los fracasados fiscales especiales del caso Colosio, quien pasó a la historia por acuñar una frase que encapsuló de manera casi perfecta el tenebroso caos que envolvió al país en aquel año: “Los demonios andan sueltos, y han triunfado”.



En lo primero Ruiz Massieu tenía razón: por un lado los demonios reaccionarios del nacionalismo revolucionario, encarnados por los dinosaurios priistas que detestaban el modesto reformismo de Salinas y Colosio, lanzaron un ataque furibundo en contra del proyecto renovador de ambos, y muy probablemente estuvieron detrás no solo del magnicidio de Colosio, sino del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, hermano del fiscal.



1994 fue pues el año en el que el México del cambio se enfrentó con las inercias ideológicas, políticas y económicas que se resistieron a él. Resultando, en ese momento, triunfadoras las fuerzas democratizadoras encarnadas en las políticas del presidente Zedillo (la organización de las elecciones ya no por el Gobierno sino por el IFE) y la apertura comercial. En eso se equivocaba (momentáneamente) Mario Ruiz Massieu, porque aunque, efectivamente, los demonios se habían soltado, no habían ganado (aún).



Después, la transición democrática avanzó a un ritmo injustificablemente lento, pleno de corrupción, de ineptitud y de impunidad, lo que abrió la puerta, 25 años después, para que en 2018, los “demonios” de 1994, apoyados por el México profundo y pre moderno, volvieran por sus fueros y recuperaran el poder y la influencia que habían perdido hacía más de treinta años.



Para corroborarlo, basta con echarle un vistazo al grupo más cercano a Andrés Manuel López Obrador, que incluye a personajes tan tenebrosos como Manuel Bartlett, y con escuchar su discurso nacionalista, nutrido de ideas antiguas y obsoletas, para entender que los “demonios”, como usualmente ha ocurrido en este país, siguen bien sueltos.



¿Y tú qué opinas, amiga, amigo lector?