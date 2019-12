Marchan contra titular del Centro de Zoonosis

Las asociaciones defensoras de animales de Delicias, apoyadas por otras de los municipios de Meoqui y Saucillo, que portaban cartulinas con diversos mensajes de rechazo,realizaron este viernes una marcha en la que exigían la destitución de Gabriela Orta al frente del Centro de Zoonosis.

La protesta culminó en la Fiscalía, donde de igual manera pidieron justicia para posteriormente reunirse con el director de Servicios Municipales, quien analizará la situación para determinar la salida o permanencia de la funcionaria en base a una investigación.

El dueño del perro “caballo”, Víctor Jurado Chávez, quien interpuso una denuncia por falta de ética profesional y porque se llevaron su can y lo durmieron con una inyección tras queja de los vecinos, pero que el perro andaba bien; tras realizarse la audiencia en la Fiscalía, en donde estuvieron él como demandante y Gabriela Orta como demandada, dijo que ella se comprometió a mejorar.

Por eso van a estar checando que realice bien su trabajo y al no realizarlo van a estar pendientes todas las asociaciones, de que no haya más injusticias y que se llegue a un acuerdo todos juntos.

Destacó que no ha retirado su demanda y lo más relevante es que “la señora Orta se compromete a realizar su trabajo, ya que sí está de acuerdo en que hubo errores, argumenta que no tiene suficiente dinero, ya no se ve tan molesta y quiere mejor cuidar su trabajo”.

Por ello estarán muy al pendiente de que haga mejor su labor, que no haya más injusticias y sobre la postura de que la destituyan, mencionó que en caso de que ella no quieratrabajar con ellos y acatar las disposiciones, van a plantear su salida al frente del Centro de Zoonosis.

La doctora Orta pidió que le dieran oportunidad, no quiso dar entrevista sobre las acusaciones que pesan en su contra, pidió respeto a su decisión, solo señalando que está dispuesta a trabajar con ellos y en su momento hablará, pero no asistió a la reunión que las personas afectadas tuvieron con el titular de Servicios Municipales Carlos Lara Hidalgo.

Mientras tanto Carlos Lara Hidalgo, de Servicios Municipales, mencionó tras la reunión con las asociacionesdefensoras de animales inconformes, que se llegó a un acuerdo que tienen ya para firmar, al que le están haciendo los últimos ajustes, “para que nosotros podamos colaborar con ellos y ellos con nosotros”.

Aseguró que vienen cosas muy buenas para el Centro de Zoonosis y están en la mejor disposición de trabajar junto con ellos.

Sobre el caso de la petición de la salida de Gabriela Orta dijo que están analizando las pruebas, escuchando a ambas partes y la decisión se tomará por parte del secretario municipal y para ello tendrán otra cita con él, para ver las partes de este convenio.

Destacó que buscan colaborar con las asociaciones de una manera limpia, transparente.

La continuidad o salida de la acusada, titular del Centro de Zoonosis, argumentó Lara Hidalgo que se basará en las pruebas que presenten las personas inconformes, ya que no nada más es decir que la quiten, por lo que se están analizando los malos tratos y manejos, para solucionar esto.

Por su parte Ana Espinoza, expresó que la reunión sirvió para ponerse de acuerdo en el convenio que les habían presentado en agosto, pero este es punto y aparte, ya que siguen en la postura de pedir la destitución de Gabriela Orta y para el lunes 16 de diciembre a solicitud de Carlos Lara se reunirán con el secretario municipal, y ahí se va a firmar el acuerdo.

Aseguró Espinoza que no habrá ningún problema en firmar, sino que la situación es que “no vamos a trabajar ese acuerdo estando la misma médica, ya que estamos tratando de hacer mejoras en el Centro de Zoonosis y no las podemos hacer estando esta persona ahí”.