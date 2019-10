Mario Iván Núñez Martínez, Tiene 22 años y 7 de experiencia en la Cruz Roja

Mario Iván Núñez Martínez, ha demostrado que para ayudar al prójimo no se necesita más que iniciativa y pasión por el socorrismo, pues con tan sólo 15 años formó parte de los voluntarios de la Benemérita Institución y actualmente cuenta con varias capacitaciones y certificaciones que lo avalan como paramédico.

“Siempre he tenido el apoyo de mis padres y mi abuelita, pero me duele ir a un llamado donde los accidentados son jóvenes de mi misma edad, cada quien elige su destino”.

El joven socorrista platicó para El Diario de Delicias que su gusto por esta profesión inició a sus 15 años, cuando un compañero de secundaria lo invitó a participar en un área de Cruz Roja para jóvenes y ahí se dio cuenta que existía el área de socorros.

Conforme fue pasando el tiempo a una edad adecuada decidió integrarse al área de capacitación, que es la Escuela Nacional de Urgencias Médicas, y decidió dedicar su vida en salvar la vida de los más afectados.

“Las experiencias más duras son cuando me toca ver a los familiares de las personas que están en peligro, porque aunque para nosotros es un escenario que vemos a diario, para los otros no lo es y me ha impactado mucho cuando nos solicitan en un llamado en choques o volcaduras, donde se ven involucrados jóvenes de mi edad, que mientras ellos deciden llevar una vida de excesos, yo estoy para ayudar a que no la pierdan”, dijo.

Recalcó que siempre ha contado con el apoyo de sus papás y de su abuelita para continuar en la Cruz Roja y aunque no trabaja en otro campo laboral dispone de la mayoría de su tiempo en capacitaciones, para poder actuar de una manera más eficiente según los casos que se lleguen a reportar.