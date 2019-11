Matrimonio veracruzano pierde a su hija de 7 meses

Con notable tristeza y lágrimas escurriendo en su rostro, Ramiro De la Cruz, solicitó apoyo para poder trasladar a su hija que murió, mientras estaban en esta ciudad buscando una mejor vida vendiendo dulces, su familia originaria de Veracruz, sufrió la pérdida de su bebé y ahora no saben cómo regresar con su cuerpo a su terruño.

Una pareja veracruzana que vino por primera vez a ciudad Delicias a buscarse la vida en la venta de dulces, tuvo la tragedia de perder a su hijita de apenas siete meses el pasado domingo, por lo que el padre Ramiro De la Cruz Encarnación, apoyado por un deliciense, ha estado solicitando la ayuda para el traslado del cuerpo de su pequeña a su lugar de origen.

De un municipio veracruzano viene esta familia que cayó en desgracia, cuando por complicaciones de hipotermia, su pequeña se enfermó por las temperaturas a las que no están habituados. El afligido padre de la niña compartió “por favor que me apoyen, porque mi hijita está desde el domingo en el hospital, y ya me la quiero llevar”.

Compartió también que le han dicho que la inhume aquí, pero les dice que en realidad nunca había venido a Delicias y no conoce a nadie, por lo que esta posibilidad no le gusta mucho, prefiere sepultarla allá en su pueblo. Dijo tener tres hijas que dejó estudiando y solo se trajeron a la más pequeña para buscar la vida acá en el norte, solo con su esposa y la niña, cuando les sucedió esto.

Hasta ayer en la tarde, las personas no habían conseguido apoyo, solo los canalizaron a una organización no gubernamental, dijo Marco, quien de manera altruista se dispuso a ayudar a la familia al no conocer ni saber a dónde dirigirse en la ciudad, por lo que están a la espera de solucionar la situación, que es poder hacer el traslado de la pequeña hasta la ciudad de México, ya que los familiares se encargarían de lo propio de la capital hacia Coatepec, Veracruz, de donde son originarios.