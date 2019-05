MENSAJE SACERDOTAL

Queridos hermanos:

El mes de mayo nos trae grandes acontecimientos: celebramos el mes de la Virgen María (día de las madres), la fiesta de san Isidro labrador patrono de los agricultores, el día del Maestro entre otros acontecimientos.

Aquí en Delicias celebrar a la Santísima Virgen María es muy especial porque Nuestra Señora de Fátima es la patrona de la ciudad. Por cierto muchas gracias a todos los que colaboraron en esta fiesta, la celebración del novenario, la noche bohemia, la kermés el pasado domingo y sobre todo las Eucaristías, por cierto muy emotivas, donde pudimos vivir el verdadero sentido espiritual de esta gran fiesta.

Hablando de la Virgen María hace poco me tocó ver un video de un prestigiado Doctor que por el lenguaje que usaba me dio la impresión de que era católico pero no muy practicante. Al estar expresándose sobre la cura de la ansiedad y el estrés mencionó que el rezar el rosario es una gran fuente de paz, es decir, el repetir la oración del Padre Nuestro y sobre todo el Ave María conduce a una quietud del alma que ayuda a relajarse y sacar todo lo negativo. Claro está que no tiene que ser rezado de forma mecánica, más bien ir degustando cada palabra, cada oración.

Les comparto una anécdota personal en cuanto a la devoción del santo rosario: Hace como un año me tocó vivir un retiro de la Escuela de la Cruz en Veracruz y el sacerdote que estaba dando los temas nos dijo que en la parte de atrás del salón estaba una caja con hojas y plumas que pasáramos allí y le ofreciéramos a Dios un compromiso pero de los buenos, es decir, que no quedará en cositas pequeñas. En lo personal me sentí muy interpelado por esta invitación y cuando tocó mi turno me pasó por la mente ofrecerle al Señor rezar el rosario todos los días y hasta la fecha lo he cumplido. Anteriormente sí lo rezaba pero era muy inconstante, sin embargo, me calaron las palabras del sacerdote al invitarnos a hacer un compromiso extraordinario, decía él, así que opté por reforzar mi vida espiritual y lo puedo expresar como dice la sección amarilla: funciona y funciona muy bien.

No les puedo decir que sea fácil rezar el santo rosario todos los días, pero me doy el tiempo para entrar en esa comunicación espiritual con Aquel que todo lo puede, pedirle por mis problemas y dificultades, encomendarle a todas las personas que forman parte de mi vida, implorar su presencia en los apostolados y qué mejor hacerlo por intercesión de la Virgen María.

Aprovechando que celebramos a san Isidro, les paso una oración tomada del Misal Romano para pedir por la lluvia para que la hagamos si es posible todos los días: “Señor, en ti vivimos, nos movemos y existimos: concédenos la lluvia necesaria, a fin de que ayudados con los bienes de la tierra, anhelemos con más confianza los bienes del cielo. Por Jesucristo, Nuestro Señor. Amén”.





Pbro. C. Javier Hernández Luján

Parroquia de Cristo Rey