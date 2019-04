Meoqui: Del infierno a la paz y el turismo

En 2011 era imposible salir a pasear en el municipio de Meoqui, el terror y la violencia dominaba a los habitantes. Según cifras oficiales, había un promedio de 3 homicidios al día. Han pasado 8 años de la etapa de terror y ahora el panorama es distinto: cientos de familias se reúnen en espacios públicos como el teatro al aire libre, el boulevar y la explanada de la presidencia municipal.

El alcalde de Meoqui, Ismael Pérez Pavía, explica el proceso de esta evolución: “Cuando la época más violenta azotó al municipio todos vivíamos con miedo, por ende no había inversiones y crecimiento; es más, no había ni ganas de salir a la calle. El dolor lo transformamos en confianza, hicimos ejercicios de catarsis social y en la calle. Cuando llegué al gobierno en 2016 enfoqué toda mi energía en poner orden en la presidencia y luego en la calle. Organizamos a los vecinos en comités para que asumieran un liderazgo en su colonia y nos sirvieran como puente de comunicación de manera directa. Después elaboramos un plan de prevención del delito muy robusto, que atendiera en la calle, no en las comodidades de una oficina. En este momento hay un área de Seguridad Pública que tapiza todas las colonias y comunidades rurales con pláticas sobre prevención del embarazo, riesgo de las adicciones y la importancia de tener una familia fuerte y unida”.

Pero el camino para los habitantes de Meoqui no ha sido fácil, el gobierno también reconoce que hay carencias muy difíciles de sobreponer: “somos un municipio muy pequeño y sin dinero, es por eso que a veces mucha gente se desespera y piensa que no estamos haciendo nada; pero todo lo contrario, nos dedicamos a trabajar y no gastamos el tiempo ni energía en andar con quejas, mejor nos enfocamos en servir a la gente y ser muy claros: claro que hay baches, por supuesto que tenemos fallas en el alumbrado público, pero es nuestra obligación tratar de remediar todos los males posibles con el poco dinero que tenemos”, explica Pérez Pavía, Presidente Municipal de Meoqui.

Néstor Salmón, Director de Seguridad Pública en Meoqui, participó en esta entrevista donde reveló algunas herramientas que se pusieron al alcance de los ciudadanos para acercar a la policía: “Mira, cuando impones la ley y procuras el orden siempre habrá molestias, pero ya no podíamos tolerar tanto maltrato a los elementos, cualquier persona se sentía con la autoridad y capacidad de ordenarlos y sobajarlos, pusimos un freno e hicimos respetar la ley; pero a la par, impulsamos trabajos que acercaran a los elementos a las comunidades: ejemplo de ello son las labores de prevención del delito, ayuda comunitaria, ayuda a pintar fachadas de escuelas y otras labores ajenas a la rigurosidad de hacer cumplir la ley pero amables y que demuestran la generosidad de la corporación”, el Licenciado en Derecho y Jefe de la policía agregó: “Sabemos que tenemos índices delictivos muy bajos, pero nosotros no festejamos, claro que estamos contentos pero no dejamos de trabajar ni hacemos confianza, ahora tenemos equipo suficiente para tener cubiertas todas las colonias del municipio, dos sub comandancias en comunidades rurales y ocupados todos los sectores del centro con betas”.





El Presidente Municipal de Meoqui es comerciante, tiene tres hijas, una de ellas presidenta del DIF. Vive en una casa rentada y no tiene equipo de seguridad ni escoltas, utiliza el vehículo propio para circular y trabajar. Sabe que enfrenta retos y es el principal en concebir la función pública como una dinámica donde debe prevalecer la autocrítica:

“Le pido a todos mis colaboradores que siempre me hablen con la verdad, que sean objetivos y no hagan acciones por quedar bien conmigo, sino con la gente. Tengo un equipo donde se promueve la crítica constructiva, donde no se aceptan las excusas y se exige poner todas las capacidades físicas, académicas e intelectuales al servicio de la gente de Meoqui. Sabemos que tenemos mucho por hacer, sabemos que en el camino se pueden cometer errores porque somos humanos, pero nunca serán intencionales, jamás haremos una acción con dolo para perjudicar a las mayorías”, expresó el alcalde.

En la actualidad, Meoqui es el municipio de la región centro sur con los mejores índices de seguridad, donde más eventos culturales y artísticos se desarrollan y con participación ciudadana en las decisiones del gobierno.