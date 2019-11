Mucha demanda y pocos donadores

¿Qué hacer si desea ser donador de órganos? No es suficiente serlo en la licencia de conducir, ya que si los familiares no respetan esta decisión los médicos no podrán realizar ningún procedimiento para cumplir esta voluntad, mientras tanto la lista de espera asciende a 22 mil personas a nivel nacional.





La historia de la donación de órganos altruista de la maestra Edith Villalobos, conmovió más allá del municipio de Delicias, pues la procuración –procedimiento de resguardar los órganos- fue realizada en la capital del estado, corazón, hígado y riñones fueron enviados a Guadalajara, Torreón, Coahuila y a la Ciudad de México.





Por lo que surgió la pregunta ¿sabe usted qué hacer si desea ser donador de órganos?





El responsable de donaciones en el Hospital Regional de Delicias, César Humberto Navarro Domínguez, dijo que hay gran desconocimiento al respecto y por eso no hay la cultura de donación, apenas la población está comenzando a tomar conciencia de la necesidad de hacerlo de forma altruista.





Según las estadísticas a nivel nacional, dicen que hay una lista de espera de 22 mil personas, en Delicias durante el 2018 solamente una persona fue donadora, mientras que en el 2019 no se había registrado ningún donante hasta la decisión de la maestra Edith Villalobos.





Navarro Domínguez, explicó que existen falsas creencias por lo que las personas no quieren decir en la licencia de conducir “sí quiero ser donador”, pues tienen la idea de que al sufrir un accidente, no se les dará el auxilio necesario para salvarles la vida, ya que son donadores.





“Esto es falso, pues quienes se encargan de dar el auxilio médico no saben si de verdad los órganos están en condiciones o no de ser trasplantados, esto depende de muchos factores, pues a pesar de querer ser donador hay muchas reglas que se deben de llenar y por las que a veces no se puede cumplir con esta decisión de quien fallece”, indicó.





Una cosa es la intención de donar y otra que se pueda realizar al fallecer, pues además de que la persona debe morir específicamente en ciertas condiciones, ser saludable, y después de eso, la familia debe de dar el consentimiento, sin esto último, el personal médico no podrá intervenir aunque los órganos cuenten con todos los requisitos.





“Es necesario que los familiares otorguen su consentimiento, si la familia dice no, aunque el fallecido haya manifestado su intención en la licencia de conducir, no se podrá realizar el procedimiento de procuración de órganos”, expresó.









Dijo que de cada diez personas solo siete manifiestan intención de ser donadores de órganos, el resto dice tener miedo, aunque la causa de defunción es la que determina si podrá donar o no, detalló.





Por otra parte el coordinador hospitalario de Donación de Órganos y Tejidos del Hospital Regional número uno del IMSS en Chihuahua, Héctor Manuel Payán Valdez, en entrevista para El Diario de Delicias, dijo que del mes de junio a la fecha a nivel estatal se han logrado cinco donaciones de órganos y tejidos.





Señaló que el trasplante más requerido es el de riñón, y al conseguir a un donador se asigna conforme al Registro Nacional de Receptores, dijo que aunque la mayoría de las personas acepta ser donador, no todos siguen los pasos para que esta decisión sea respetada al fallecer.









Decir que si se desea ser donador en la licencia de conducir no es suficiente, es necesario expresarlo con la familia y para hacer formal la decisión debe de registrarse en la página https://www.gob.mx/cenatra del Centro Nacional de Transplantes.





Como mensaje para futuros donadores y familiares, el doctor Payán Valdez, dijo que en la tierra son donantes, pero en el cielo son ángeles; pues sabe que para los familiares es difícil el momento de perder a su ser querido, pero a la vez logran la tranquilidad al respetar la decisión de la persona de seguir dando vida después de su muerte.