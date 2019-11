No hay centros de rehabilitación para menores en Delicias a pesar de alta estadística.

Aunque se dio a conocer que hay datos de que menores de edad empiezan a hacerse adictos a los 8 años de edad con drogas puente como lo es el tabaco, alcohol y mariguana, no hay centros de rehabilitación que aquí se atiendan.





Explicando que las razones son que no se permite internar menores con adultos y además porque los pequeños deben tener un tratamiento más especializado y con un trato mucho mejor, al menos en el CRAIRS de 12 pacientes ninguno es menor, pero están contemplando agrandar la capacidad a 20 personas.





Alejandro Bavo, de este centro de rehabilitación mencionó que aunque ahí si cuentan con licencia para atender menores se piensa que la mejor alternativa es que exista uno, exclusivo para los más chicos.

"Desde hace 3 años no recibimos menores ahora acuden al CAPA o son canalizados al Dif Municipal pero la necesidad de que haya una reglamentación en este sentido es muy grande pues no podemos obligarlos que tomen sus terapias si ellos no quieren" dijo.

Para ponerse rehabilitar es importante que se le cree una conciencia para que distinga una capacidad de decidir y pensar sobre las malas o buenas actitudes y precisamente esto es lo que varía entre las personas por eso unas fallan en su proceso.