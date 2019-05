Nombran a Manuel Villanueva como presidente de Estacionómetros

Después de varios meses que el Consejo Municipal de Estacionómetros no contara con presidente, ayer se otorgó el nombramiento a Manuel Villanueva Villa de manos del presidente municipal Eliseo Compeán Fernández, “Es un cargo diferente al que he venido desempeñando pero no menos importante”, dijo.

Luego de una reunión sostenida entre la administradora del Consejo, María de Lourdes Gómez; el regidor de Hacienda y representante del Cabildo en Estacionómetros, Daniel Torres Chávez; y el alcalde, se dio el nombramiento oficial al nuevo titular de este organismo.

Fue el presidente Eliseo Compeán quien anunció que la toma de protesta del nuevo cargo para Villanueva Villa, será en reunión de Consejo del próximo martes, a fin de que se oficialice ante los integrantes del mismo.

Durante varios meses la presidencia del Consejo Municipal de Estacionómetros estuvo acéfala, tras la salida de Torres Chávez para asumir la regiduría en el Ayuntamiento, hasta ahora que se dio el nombramiento a Manuel Villanueva, que tendrá la encomienda de seguir priorizando los proyectos encaminados a la retribución de recursos a la comunidad, con base en los ejes a que se destina lo recabado de los parquímetros de la zona Centro de Delicias.