Nueva infraestructura deportiva en Delicias

A través de una invitación del Patronato de Ex alumnos de la Prepa 20-30, el alcalde Compeán se reunió con el ex director del plantel, Alfredo Arvizu y el ex entrenador Alfonso Gómez, para afinar detalles sobre uno de los proyectos más anhelados que se podrán iniciar en el 2020: un campo con especificaciones oficiales para la práctica del Futbol Americano, que estará al servicio de toda la ciudadanía, equipos conformados y alumnos de la institución.

“En el 2021 la Preparatoria 20-30 cumplirá 60 años de vida sirviendo en la educación a los delicienses, formando a buenos alumnos; es por eso que nos sumamos como Presidencia Municipal para formar parte de este proyecto tan ambicioso y se logre en beneficio de los jóvenes”, mencionó el edil.

Otro de los proyectos que se busca consolidar en los próximos meses, es la construcción de una pista de atletismo, cuyo objetivo es integrar a niños y jóvenes para que tengan la oportunidad de acudir a su preparación en este rubro y además, puedan hacer uso de las opciones que se ofrecen en Delicias al sur-poniente de la ciudad, en la infraestructura que será instalada cerca del Gran Estadio Delicias y el Polideportivo Bicentenario,

Esta información se vertió, tras un recorrido que realizó el edil por el lugar, acompañado de la directora de Obras Públicas, Gabriela Flores y el titular del Instituto Municipal del Deporte y la Juventud, Manuel Soto Zapata, donde se establecieron las bases de lo que será la nueva área deportiva.

Con estas acciones el Gobierno Municipal de Delicias continúa trabajando en obras y programas que fomentan la sana convivencia, la práctica del deporte como actividad preventiva; de lugares especiales que dignifiquen la infraestructura deportiva de los atletas y deportistas con los que el municipio cuenta.

En el deporte, seguimos Trabajando Juntos.