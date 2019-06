Obligado Módulos de riego a pagar re calibración a CFE

Confirmó la Comisión Federal de Electricidad que los módulos deben de pagar re calibración, esto después de una reunión con unidades de riego y la Sociedad de Responsabilidad Limitada, Unidad Conchos. Se tendrá que presupuestar dicho cobro para los próximos pozos que se pondrán en marcha el siguiente año.





El gerente de la SRL, Rogelio Ortiz Alvarado, informó que el día de ayer se realizó la reunión entre representantes de las unidades de riego, el presidente de la SRL y la Aurech Salvador Alcántar Ortega, con el personal de las oficinas divisionales de CFE.





El punto principal a tratar fue el cobro por concepto de re calibración de energía eléctrica para conectar pozos agrícolas, en donde el monto, que oscila entre los 180 mil a 200 mil pesos, ocasionó contratiempos para que se arrancara con el funcionamiento de dichas tomas de agua.





Trascendió que el personal explicó a los asistentes a la reunión de ayer a las nueve de la mañana que el pago tendría que hacerse, informaron también que los motivos son para incrementar la cantidad de energía necesaria, para el buen funcionamiento del pozo sin perjudicar a otros usuarios.





El acercamiento servirá para que se preparen con presupuesto para el próximo año y no tener detenidos los pozos por falta de pago del concepto mencionado. Por el momento los presidentes de los Módulos que se encuentran sin funcionar por no pagar re calibración, no han emitido declaración alguna al respecto.