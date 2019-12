Opiniones encontradas por primer año de AMLO

Diversas son las opiniones de líderes de sectores acerca del primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, coincidiendo en lo positivo de la política de austeridad en el gobierno y la anticorrupción, y en lo negativo sobre el gasto de programas donde se regala dinero.

Comenzando con el diputado federal panista Mario Mata, opinó que en lo bueno, estaba el haber iniciado regular los sueldos de la gente que trabaja en el servicio público al poner un límite, que es el salario del presidente, igualmente se ve bien la lucha anticorrupción, pero que la teoría es una y la realidad otra, pues ve mucha corrupción en el gobierno actual, “fingen que no la ven, hay disimulo, es decir hay un doble discurso”.

Dijo que esta corrupción se ha visto en programas como Crédito a la Palabra, en el de Jóvenes Construyendo el Futuro, en fomento ganadero, en becas Benito Juárez, por mencionar algunos. Refirió lo detectado en Baja California en un gobierno de Morena, en donde hubo malos manejos en la Secretaría de Bienestar. Criticó que la mayoría de las obras se den por adjudicación y no por licitación.

Resaltó como bueno que el dólar esté estable, igualmente los intereses han subido poco y la inflación ha sido controlada, aunque en lo que compran las familias sí ha habido aumentos, pero en lo general en estos temas ha estado bien. Lo más malo, consideró, fueron las decisiones arbitrarias como el tema del aeropuerto que provocó miles de millones de pesos en pérdidas y el deterioro en la confianza de inversionistas, que ha hecho que la economía se estanque.

“Un pésimo manejo del presupuesto y actuar de los diputados de su partido, rompiendo con la autonomía del Poder Legislativo, al que tiene sometido el presidente”, expresó Mata, lo cual es malo porque es populista, demagogo, clientelar, electorero y golpea a los sectores productivos como el agropecuario, el turismo, economía, desarrollo agrario, transporte, entre otros. Así como la época más violenta del país con más asesinatos que nunca. Lo calificó como reprobado por debajo del cinco.

La doctora Nora Agüeros, del Comité encargado de Morena en Delicias, opinó que el presidente ha sido el más criticado en su primer año, pero ha sido el que más promesas de campaña ha cumplido en ese mismo lapso. “Podemos ver muchas mejoras en comparación con el 2018 y destacan los beneficios a los adultos mayores, a los estudiantes de todos los niveles, con los programas”.

Este año se ha destinado apoyo al campo más distribuido, una de las formas es el programa de Sembrando vida, en donde ahora los apoyos no los reciben los dirigentes sino los agricultores directamente, que es una de las formas de distribuir el presupuesto, y en 2020 se aumentó ya que serán 108 millones de pesos mensuales los que se les entregarán en dicho programa. El adulto mayor se ha beneficiado, también el Sector Salud. La entrevistada calificó el desempeño del presidente con un nueve.

“En cuanto a lo que los demás sectores critican, por ejemplo la cuestión de inseguridad, respondió que hay en efecto un fenómeno en nuestra sociedad que nos aqueja y la pérdida de valores, por eso el presidente está apostando a la niñez y juventud, cambiando el estilo y por ello el apoyo a la educación para atacar el problema de fondo, ya que la inseguridad es muy difícil combatir en un año, ya que los grupos criminales se fortalecieron porque así se los permitieron los gobiernos anteriores, pero poco a poco se irá abatiendo esto”, comentó la entrevistada.

Por parte del líder de la organización El Barzón, Roberto Cázarez, dijo que lo bueno es que realmente se dio un cambio, el bajarse el sueldo, enjuiciar a “los mañosos”, son cambios notables y se pregona con el ejemplo, pero desgraciadamente no hay partido que se salve porque siempre se pretende el beneficio propio.

“Sin embargo, se palpa que hay una política de austeridad, de combate a la corrupción, hay certidumbre económica, como me la pinten, además del respaldo enorme de la población que quería un cambio, López Obrador, arrolló por el coraje de la ciudadanía hacia los gobernantes que han saqueado al país, eso es lo bueno”.

Ahora bien, en lo que respecta al campo dijo “claro que no estoy de acuerdo con el presupuesto destinado, pero tampoco se puede decir que lo que afirma López Obrador sea mentira, en el sentido de que los líderes se han enriquecido, me consta que sí y son aquellos que se han ido a vivir a México, son diputados y senadores”.

Catalogó Cázares que el cambio se está dando pero no es de la noche a la mañana como quieren muchos, que los pasos que se están dando son buenos y en cuanto a calificación le dio un diez, pues dijo que podrá estar enojado con lo del campo pero “entiendo el fondo, si no cambiamos las formas no habrá cambios”, apuntó.

Por parte del comercio organizado, el presidente de la Cámara de Comercio en Delicias, Marco Valle, opinó que lo que se ve en general es que hay un crecimiento casi en ceros, lo cual lo pueden minimizar pero son indicadores que hay que cuidar mucho. Dentro de lo bueno, manifestó que ha habido un cuidado de los recursos, pero mal manejado, por los recortes en donde no hay claridad, es decir, es un hecho que está cuidado el dinero pero a medias.

Otro punto que consideró es el de las becas, pues es solo dar dinero y eso es delicado. Lo que se ha cuidado del presupuesto es algo a medias, pues se mandan menos recursos a muchas líneas de acción, recortándose programas que terminan afectando.

“No está escondido esto de las becas que todos vemos y es ahí donde no se entiende que por un lado recorten recursos productivos y por el otro se estén dando becas”.

La pregunta que se realizó es “en qué parte podemos ser optimistas, sin juzgar que todo es negativo, no se ven indicios del por qué hay que ser optimistas”. Finalmente, su calificación fue de cinco para este primer año de gobierno de López Obrador.

Por parte del PRI, el dirigente de los sectores populares de este partido y dirigente del sindicato de trabajadores municipales, José Roque Soltero, manifestó que hay un Gobierno que tiene todo paralizado. “Vemos una economía parada donde no se ve empleo, el ofrecimiento que hizo de bajar el precio de la gasolina no lo ha cumplido, respecto al incremento del salario mínimo, lejos de ayudar perjudica a la clase trabajadora, pues las multas del Gobierno son en base a ello”.

En la frontera el IVA se ofreció bajarlo y no lo ha hecho, no hay frontera libre como tal, sigue igual como la dejó Peña Nieto, agregó que la inseguridad sigue a la alza, la Guardia Nacional es únicamente de palabra porque no se ven acciones en la calle, la sociedad no ve acciones en este sentido. “Tenemos un país que no avanza, no hay expectativas favorables para la clase trabajadora, pero ojalá y nos equivoquemos y que el próximo año sea positivo lo del gobierno federal”.

Dijo Soltero Rodríguez que hay un Gobierno que se sostiene con las dádivas que da, pero que ojalá no se acaben, “no hay inversión visionaria, que es aquella en la que se busca que el recurso vaya a la alza y no que se termine, entonces cuando se termine el recurso que se entrega qué se hará”, finalmente, en cuanto a una calificación, le otorgó un siete, concluyó el dirigente priista.