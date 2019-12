Padecen adultos mayores calvario para cobrar pensión

Ciudad de México.- Para cobrar su pensión de adulto mayor, beneficiarios del programa suman meses de calvario.

Los usuarios no sólo deben perder horas y días para cobrar su apoyo en efectivo, también padecen la ineficiencia gubernamental porque les retiraron sus tarjetas por supuesto "cobro indebido", entregaron la documentación requerida, pero no reciben el dinero, y en la Ciudad de México les dieron el plástico, pero no les depositan, o siguen esperando el apoyo.

Desde enero, a María del Carmen Jiménez González, quien vive en Coacalco, Estado de México, la Secretaría de Bienestar dejó de depositarle su apoyo en la tarjeta de la Administración anterior con el argumento de que tenía una homónima en Puebla, y hasta no aclarar la situación le regresarían su pensión.

Sin embargo, han pasado 11 meses y la señora de 74 años sigue esperando que corrijan el error, pese a que continuamente llama o acude a las oficinas gubernamentales para exigir su derecho.

"Es absurdo lo que hacen, dicen que la señora de Puebla es pensionada del IMSS y yo no tengo ninguna pensión, está demostrado que las dos existimos. Desde el 8 de abril, ingresaron la documentación que lleve, CURP, INE, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, y su único argumento es que estoy en la lista de cobros indebidos, falso.

"En este país hay muchas personas con homónimos, y no es posible que en 11 meses no lo resuelvan", informó Doña María, quien ya presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y ahora se dedica a vender gelatinas o limpiar casas para tener dinero.

Ese es el mismo caso de Antonio Rodríguez Hernández, quien vive en Villanueva, Zacatecas, a quien también le retiraron su apoyo a principios de año por tener un homónimo de Chihuahua, y tampoco han resuelto su caso.

"En lugar de poner orden han demostrado un desorden. Si uno demuestra que existe, que no tenía otro apoyo, cómo es posible que no corrijan su error, y ahora van a decir que había corrupción en el programa porque cobrábamos doble", apuntó.

El 7 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que en tres meses la entrega de apoyos en la Ciudad de México se regularía; sin embargo, adultos mayores siguen sufriendo para cobrar su pensión.

"Me dieron mi tarjeta desde abril, pero no han depositado, y aquí solo me dicen que están en ese proceso, que ¡no me desespere!", comentó Leonor Saldaña, quien acude cada mes a las oficinas de Paseo de la Reforma para atender su caso.

Mientras en las zonas urbanas exigen apresurar la entrega de credencial, en otras regiones piden implementar un mecanismo para facilitar la entrega.

La pareja De la Cruz, en Huautla, Hidalgo, quienes tienen 75 y 78 años, tienen que contratar una camioneta para que los lleve a los municipios de Ahuetitla o Huazalinguillo, a una hora de distancia de su comunidad indígena para poder recoger su apoyo directamente.

"Mis papás sólo hablan el dialecto de la comunidad, así que se les dificulta estar yendo tan lejos para cobrar, quizá podrían enviar los recursos con una persona, o su tarjeta para que cuando sus hijos vayan, les demos el dinero", afirmó Angélica de la Cruz.

Mientras que zonas urbanas califican como un pretexto la acusación de que el Gobierno anterior dejó un país no bancarizado.

"Lo peor lo viven los adultos que no pueden caminar o no tienen quien los lleve. López Obrador dice que es porque no hay bancos, pero aquí es una ciudad, no una comunidad aislada", afirmó Esperanza Olmedo.

La residente del municipio de Tultitlán, Estado de México, relata que el lunes pasado, decenas de personas exigieron a personal de Bienestar entregarles le tarjeta, pero se les informó que hasta febrero podrían tener una fecha.