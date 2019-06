Padres tratan de vender a su hija

Alejandro García Ferrel/El Diario

Una menor de 12 años de edad logró escapar de sus padres, originarios del sur del país, pidió ayuda a vecinos y a las autoridades, porque aseguró que la querían vender. Investigan posible trata de personas o una acción por usos y costumbres.

La coordinadora del C-4 de Seguridad Pública Municipal en Delicias, Yadira Nava, confirmó que se trata de un caso alarmante, “Claro que resulta preocupante, esta situación nos sacude como autoridad, nos pone muy alerta, nos obliga a poner mucha atención y a presentar más vigilancia”.

El hecho se registró el pasado domingo, aproximadamente a las 5 de la tarde, en un rancho que se ubica en la carretera de Delicias a Rosetilla, a la altura del kilómetro 6 y medio.

Fue una mujer quien llamó al número de emergencias 9-1-1, de que a su casa llegó una menor de edad de aspecto indígena pidiendo auxilio, asegurando que sus padres querían venderla a un sujeto que llegó a su vivienda ofreciendo una cantidad de dinero.

La niña logró escapar del domicilio para pedir apoyo a los vecinos. Los agentes preventivos llegaron, vieron que la menor presentaba varios golpes en el rostro y se procedió a resguardarla.

Su caso fue canalizado al grupo de Atención a Víctimas Especiales (AVE) de Seguridad Pública y se le dio vista a la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM), para iniciar con las averiguaciones pertinentes.

La encargada del grupo AVE entrevistó a la menor, quien le dijo que con anterioridad escuchó que tenían la intención de venderla para sacar alguna ganancia económica -sin saber cuánto- y ahora que llegó el otro indígena estaban negociando su venta.

Los uniformados comenzaron a buscar a los padres quienes son originarios del estado de Guerrero. Se entrevistaron y negaron lo que decía su hija, pero hasta ese momento no se les detuvo por no haber flagrancia.

Este caso es atípico porque no se reciben con frecuencia, no se tiene antecedente actualmente de otro caso similar en Delicias y se recordó que las comunidades indígenas se rigen por usos y costumbres, por lo que podría ser una práctica entre ellos, no obstante se investiga si pudiera tratarse de un delito federal y será la autoridad competente quien lo determine.

De esta manera la Policía Municipal actuó de forma inmediata para iniciar las actas como primer respondiente. Se hizo un llamado a la ciudadanía a poner mucha atención, para que denuncien en caso de saber que algo similar está ocurriendo y más cuando se trata de menores.

Se recordó que los asentamientos humanos se incrementaron en la ciudad, sobretodo en la zona rural, y la llegada de poblaciones flotantes que vienen de otros estados, concretamente del sur del país; llegan con estas creencias (usos y costumbres), lo que hace que desconozcan la Ley y que a su vez la infrinjan.

Destacaron que la corporación cuenta con una unidad denominada Rural, que presta atención inmediata en las comunidades de la periferia y brinda atención los 365 días del año y las 24 horas del día, aunado al grupo AVE y los agentes de proximidad, junto con el servicios del 9-1-1, siempre alerta para poder denunciar de forma anónima.