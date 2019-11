Para evitar ataques ponen mantas de UACJ a ruteras de alumnos

Ciudad Juárez— Estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez publicaron imágenes en las que se observa que los camiones que brindan servicio a los universitarios, portan mantas con los logotipos de la institución.

Mencionaron que esto es con el fin de identificarlos, para que no sean atacados por la delincuencia, debido a los múltiples atentados de los que fueron víctimas los camiones de transporte de personal de maquiladora y ruteras durante la semana pasada.

En uno de los casos, 10 empleados de una empresa maquiladora fueron rociados de gasolina y les prendieron fuego junto con la unidad, lo cual ocasionó que hasta el pasado viernes, cinco de ellos permanecieran hospitalizados con quemaduras de segundo grado y dos personas se reportaran en estado grave.

“La UACJ procedió a identificar sus camiones para no correr riesgos por la situación que tenemos en la ciudad, prácticamente nos cuidan de no ser quemados vivos cuando vamos/regresamos de estudiar, pero dice el presidente municipal que no pasa nada”, publicó junto con una fotografía de los camiones una usuaria de Facebook que se identifica como Lisa Aragón.