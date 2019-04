Parque Algodoneros 40-60: por derrumbarse un sueño

Parque Algodoneros 40-60, escenario deportivo de esta ciudad, testigo mudo de tantas vivencias de deportistas desde su construcción a finales de la década de los ochenta, no obstante el gran esfuerzo hecho por el grupo de personas que de manera desinteresada lo edificaron, después de un proceso legal iniciado en el 2003 será vendido.





Como inició:

Después de haber llegado a su fin la construcción del Parquecito Infantil “Ramiro Celis Bojórquez, a principios de los ochenta, integrantes del mismo grupo al ver que en este no podrían jugar los peloteros juveniles, tuvieron la idea de edificar otro, siendo fundamental el gran apoyo del alcalde de ese tiempo Horacio González De Las Casas, que hizo las negociaciones con el ejido Colonia Terrazas para que se cediera un terreno de 4 hectáreas, ubicado a un costado de la calzada del Charro, donde posteriormente inició la construcción en 1984.

La lenta pero firme construcción fue coordinada por la Asociación Civil Algodoneros 40-60, integrada por los señores: Enrique Jaime García Adame, Arturo Cárdenas Cortez, José Corona Reyes, Julio García Martínez, Antonio Ledezma Hernández, Jaime Saúl Chacón Rodríguez, Miguel Portillo Hernández, José Hernández De Luna, Armando Prieto Ramírez, Tomás Caballero Chavarría, Óscar García Hernández, Pedro Guerrero Cervantes, Óscar Quiñones Cota, Antonio Hernández Regalado, Marcos González Herrera, Francisco Gómez Lechuga, Miguel Solís Guerrero, Ramiro Celis Bojórquez, Raúl Casas Orta, Benito Soto Durán, Víctor Jesús Ruiz Núñez, Hugo Franco Arizpe, Antonio Hinostroza Villarreal, Héctor Manuel Holguín Varela, Albino Badillo Torres y Guadalupe Meza Rivas.

Con las ganancias de la venta de cerveza del Parquecito Infantil en los diferentes torneos, así como de rifas mensuales y otras actividades recaudatorias, este grupo de entusiastas promotores del rey de los deportes empezaron su construcción paulatinamente, conforme iban obteniendo dinero, empezaron construyendo la pileta de agua y después la barda, para finalizar después de 4 años con las gradas y la palapa.

Su historia

A través de los poco más de 30 años de vida, este inmueble deportivo con sus diferentes administraciones ha cumplido lo encomendado por los fundadores de la Asociación Civil, que es el de promover el beisbol en categorías juveniles, por lo que en este espacio se han realizado torneos de diferentes sistemas escolares de secundaria, preparatoria y universidad, además ha sido sede de diferentes concentraciones de selecciones de la Tercera Zona y del estado de Chihuahua para las diferentes competencias.

Al ser impulsado por jugadores mayores, este parque ha sido sede también de partidos de la liga de Veteranos y de torneos internacionales 40-60, en los que han participado conjuntos de Chihuahua y del sur del estado.





Proceso legal

Después de recibir por parte del ejido Colonia Terrazas este predio en 1984, por controversias legales, del año 2003 hasta esta fecha, la asociación civil ha contestado 5 demandas, siendo hasta el 8 de enero de este año cuando una magistrada emitió un veredicto a favor de dicho ejido, en el que su asamblea había decidido vender.

La situación por la que actualmente el ejido no puede enajenar este terreno, es porque el hijo del posesionario original metió un amparo que todavía no ha sido resuelto, por lo que no hay fecha definida para que el Club Algodoneros 40-60 tenga que salir.

Otro grupo que con el tiempo se formó fue al que se le concesionó la administración del parque de beisbol, el cual no tiene capacidad legal para solicitar su propiedad, solamente la asociación civil es la que se ha encargado de los asuntos.

Con este panorama, integrantes de la asociación y los que actualmente lo manejan tuvieron una reunión con la directiva del ejido, en la que de manera informal se acordó que este último proporcionará otro predio ubicado por el campo de aviación y recursos para resarcir la inversión de lo construido en el parque Algodoneros 40-60.

Como se ha descrito, la venta de este espacio deportivo para efectos de traspasarlo a empresarios y construir establecimientos comerciales ya es un hecho, solo falta se cumpla el proceso legal y así terminar esta penosa situación para el deporte deliciense, pues el trabajo de mucha gente se irá al traste.