Piden ayuda para familia que perdió todo en incendio

La familia de Ema Sotelo está solicitando ayuda de la ciudadanía porque perdió todo lo de ella y sus tres niños de 10, 5 y 4 años de edad, en un incendio que se registró en su vivienda en la colonia Francisco Villa.

Amigos y familiares comenzaron a solicitar apoyo en las redes sociales para ellos, que se quedaron solo con lo que traían puesto, al quemarse su domicilio marcado con el número 624 de la calle 24 sur de la colonia antes referida.

La familia perdió todo su patrimonio en la casa de renta donde estaban viviendo, al incendiarse durante la noche del pasado sábado 25 de mayo de 2019, cuyas causas se desconocen.

De acuerdo a la versión, la pareja de Ema Sotelo está desempleado y tienen 3 niños, un varón de 10 años de nombre Armando Flores, otro de 5 años y una niña de 4 de nombre Dennis

Alguna ropita que no use, un mueble que ya no quiera, todo será bien recibido, pues las pérdidas son totales, prácticamente los niños se quedaron con la ropita que traían puesta y sin zapatos, pues ahora carecen de todo.

El teléfono de la señora Rosa es el 639 399 82 12 quien guste contactarla o acudir a su domicilio, es calle 24 sur # 624 de la colonia Francisco Villa o a la avenida 15 del sector Oriente en la esquina con calle 4a Poniente.