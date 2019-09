Ponen al VAR en México como el mejor del mundo

Ciudad de México.- Luego de nueve jornadas en el torneo de Apertura 2019, el presidente de la Comisión de Árbitros, Arturo Brizio, dio un balance de lo que ha sido la aplicación del video arbitraje a lo largo del campeonato. Los números hasta el momento se mantienen dentro del rango mundial, al grado de que el titular del organismo aseguró que el VAR en México es los mejores internacionalmente.

Yo creo que está en el mejor nivel, dudo mucho que haya un mejor VAR que el mexicano, no es un tema de nacionalismo ni nada, pero ahí están los ejemplos, insisto en que es una nueva forma de ver el futbol, pero me jugaría el boleto con cualquier VAR del mundo y no desmerecemos”, dijo.

Con un total de 501 jugadas revisadas que se desglosan en:

406 verificadas de modo silencioso

24 revisiones en el VAR

71 a nivel de campo.

Se obtuvieron 95 intervenciones en conjunto, 41 de ellas fueron ratificaciones de las decisiones arbitrales, mientras que 54 fueron correcciones.





A raíz de esto, Brizio calificó como exitoso el proceso de la implementación de la tecnología en el futbol mexicano, a la espera de que se siga mejorando de cara a la recta final del torneo, en tanto que los silbantes continúan con capacitación constante dentro y fuera de la cancha.

“Estamos en un minuto (por revisión), es la media mundial, aumentó de un torneo a otro, pero porque la instrucción es no precipitarse, no hay prisa. Los árbitros a partir de la temporada pasada están inmersos en un curso de coaching, tiene que ver con todo, la presión que manejan, arbitrar a superestrellas y con el tema del VAR. En México se ha tomado muy bien, sabiendo que estas cuestiones son para ellos una segunda vuelta, una red protectora para el error”, comentó.