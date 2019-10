Promovemos tradiciones mexicanas

El Gobierno Municipal de Meoqui promueve la libre celebración de las tradiciones mexicanas, pero también respeta a quien desee celebrar el día de brujas o Halloween, como popularmente se le conoce, siempre y cuando sea con respeto y apegándose a la ley. “El día 31 algunos jóvenes, niños y niñas del municipio, gustan de salir a pedir Halloween a las calles por las noches, por lo que queremos darles un par de recomendaciones para que no expongan su vida. Queremos que por favor transiten por las calles, no se alejen mucho de sus sectores, que tengan una comunicación constante con sus papás y de preferencia se hagan acompañar con un adulto si son menores de edad” dijo Gabriel Ortega, Director de Comunicación Social de Meoqui. Informaron que la instrucción que dio el alcalde, Ismael Pérez Pavía, hacia la Seguridad Pública, fue la de tratar de garantizar la integridad de todos niños y niñas que salgan a las calles. “Nosotros como Gobierno le apostamos a las tradiciones mexicanas, es por eso que realizaremos un gran evento en la plaza principal, denominado ‘Tercer Festival del Día de Muertos’, pero esto no significa que no se permitirá que los niños y niñas salgan a pedir sus dulces casa por casa” Ya, por último, pidieron ser “muy respetuosos, que no cometan ningún acto alejado del marco de la ley, ninguna falta administrativa. Seguridad Pública está para protegerlos y para servir. También está a disposición todo el personal de Presidencia Municipal, porque así ha sido la instrucción del alcalde Ismael Pérez Pavía” concluyó.