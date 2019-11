Protestan taxistas vs Inspector de Transporte

La tarde de este miércoles se presentó un problema entre taxistas y un oficial de transportes quien al realizar una infracción a un conductor de taxis este se molestara argumentando que solo era una amonestación, motivo por lo que compañeros taxistas arribaron hasta el lugar para apoyar a su compañero.

Fue en las calles Felipe Ángeles y avenida 6ª sur hasta donde trabajadores del volante se reunieron en apoyo a su compañero quien había sido detenido por un oficial de transporte, argumentando que el oficial no es la primera vez que los detiene por detalles exagerados, los taxistas comentaron que cuando un oficial de transportes los detienen primero se les hace una advertencia y a la segunda vez ya viene la infracción, pero que el oficial a la primera detención les ponía la infracción

Añadieron que no es la primera vez y que hasta por el calzado infraccionó a un compañero indicándole que los transportistas no deben usar tenis, ya que el policía no pudo hablar con los conductores, opto por retirarse del lugar comentando que tenía una junta.