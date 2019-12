Protestan vs gobierno de AMLO en Chihuahua

Chihuahua.- A un año del inicio de la administración federal a cargo de Andrés Manuel López Obrador, cientos de chihuahuenses acudieron esta mañana a la Plaza del Ángel, esto con la intención de reprobar la falta de gobierno por parte del actual presidente de México.

En este sentido, Juan Carlos Flores, integrante de la Asociación Chihuahua Unido, lamentó que día con día se maneja información de que el estado Mexicano está en serios problemas, por lo cual lamentó que si no se toman diferentes acciones inmediatas estos estragos podrían llevar a México a una crisis difícil de recuperarse.

“Venimos a exigirle a este señor que se cree presidente que gobierne para todos y no para un grupo selecto”, dijo Carlos Flores.

Asimismo, lamentó que sean los funcionarios del gobierno de la federación quienes han demostrado que no tienen capacidad para estar en los puestos claves del país, por lo cual exigió la aplicación de un estado de derecho.