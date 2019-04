Se acerca el 30 de abril, fecha en que celebramos a las y los pequeños, a todas las niñas y los niños, en las escuelas hay festejos y los parques de convivencias. Es aquí donde se convierte en un punto obligatorio en reflexionar en dónde estamos y hacia dónde vamos, qué tiene la infancia de hoy que no tuvo la nuestra y qué tuvo nuestra infancia que no tiene la de ellos.

Soy afortunada, porque puedo recordar como crecí en los años 90 y puedo decir ¡Qué buenos tiempos! Esos en los que tenía a un escarabajo por amigo y misteriosamente me gustaba perseguir sapitos que en los tiempos de lluvias salían de sus escondites, en donde brincábamos de charco en charco de una calle empedrada y nos tirábamos a ver las estrellas sobre el capote de un carro. Esos tiempos en los que las noches de verano se disfrutaban al aire libre y las de invierno con una buena taza de chocolate caliente.

En este momento no te puedo decir que no hubiera preocupaciones, pero no eran las mías. Recuerdo los sustos de mi mamá cuando no me encontraba en donde tenía que estar, recuerdo ser una niña curiosa y con muchas preguntas en mi cabeza, sobre todo de aquello que no caía dentro de mi propia lógica; recuerdo los momentos en familia, las piñatas, los dulces y las idas al parque. Recuerdo momentos de suma tristeza, porque en el menor de los detalles se ponía toda la felicidad, pero también recuerdo la alegría que se producía con el menor de los alicientes. ¡Qué buenos tiempos!

Y mientras hoy cuido de una sobrina y un primo, no puedo sino pensar: quiero que tengan, en alguna medida, las mismas emociones de la infancia que yo tuve, quiero que recuerden este tiempo que viven y se digan el día de mañana ¡qué buenos tiempos! Que dentro de las posibilidades y de la realidad que hay en el mundo, pudieron disfrutar de la sensación de la lluvia cayendo de su cabello empapado y de unas rodillas raspadas por las vagancias, de ese llanto lleno de sentimiento, de todas esas emociones, los buenos deseos y de una imaginación que los lleve a recorrer los rincones más increíbles.

Tengo conciencia del gran problema de inseguridad que existe, en una realidad en la que niñas y niños ni siquiera dentro de su casa están seguros, por lo que implican las redes sociales y la exposición continua a un mundo de información que les es disponible a través de la televisión o el internet. Sé que viven en constante peligro, siempre amenazados por una bala perdida y por misterios que no podemos descifrar, de gente que con maldad los aleja de sus seres queridos y les daña física y psicológicamente.

Otra amenaza que tenemos para las futuras generaciones es el cambio climático, que sí existe y que cada verano con más calor, lo confirmamos. En donde el agua es uno de los bienes más preciados, en donde tenemos que disminuir e incluso tender a la eliminación de muchos objetos plásticos desechables que terminan en los basureros, en los ríos y en los mares; en donde ya hay animales que mi generación le tendrá que contar a las nuevas porque se han extinguido, acabamos con bosques y manantiales, tumbamos cerros y a poco nos importa.

Sí, quiero que niñas y niños tengan una gran memoria de su infancia, que sean protegidos por su familia, pero que las políticas públicas se enfoquen en que tengan un mejor futuro, que su vida sea prioridad, que sus sueños se cumplan, que sus derechos se garanticen. Porque ellos viven hoy esta realidad con nosotros y es nuestro deber hacer lo que esté en nuestras manos porque su mañana sea mejor.