Recibe escuela “Benito Juárez” obras por más de 223 mil pesos

“Lo que más me gusta es que en el comedor nos dan cereal y hot cakes, me gusta mucho como se ve ahora mi escuela”, afirmó contento Rito Gael de seis años de edad, quien cursa el primer grado en la primaria Benito Juárez No. 2592 del ejido El 10, institución que el día de ayer recibió la entrega de las obras realizadas con un donativo de 223 mil 114 pesos de Estacionómetros de Delicias y el Gobierno Municipal.





Diana Marisol Mata Ramírez, directora del plantel, agradeció el apoyo del Consejo Municipal de Estacionómetros, así como de Presidencia Municipal, pues las remodelaciones realizadas hacen que los alumnos tengan una mejor estancia durante de las horas que pasan en la escuela.





“Muchos padres de familia pasaron para ver con sus propios ojos todo el apoyo recibido, incluso los niños veían con asombro sus aulas remodeladas, la cocina y el comedor, yo veo a todos muy contentos”, destacó la maestra.





Entre los alumnos, un pequeño inquieto, Rito Gael, dijo que estaba feliz con su nueva escuela, pero lo que más le agrada es que en el comedor puede disfrutar de un buen cereal y hot cakes.





Las obras fueron el reacondicionamiento de la cocina-comedor, la división de aulas y el equipamiento con aparatos para regular el clima. Autoridades municipales y de estacionómetros cortaron el listón inaugural de las obras entregadas el día de ayer.





Alumnos y padres de familia festejaron que cuentan con mejores instalaciones para la educación de sus hijos, pero además saben que los menores tienen una buena atención educativa y alimenticia, pues la cocina y el comedor forman parte importante para la nutrición de los estudiantes.