Recorre ¨Kaliman¨ en carretón y mula las calles en busca de chambitas

El ser una persona con capacidades diferentes no le causa ninguna incomodidad, Kalimán se gana la vida como cualquier trabajador, enfrentando el día a día a bordo de su carretón jalado por un asno, el cual se desplaza por toda la mancha urbana sin ningún problema y llamando la atención de propios y extraños.

Delicias no deja de sorprender y una figura cotidiana que viste a esta ciudad en un medio de transporte y carga rudimentario, es un deliciense conocido como Kalimán, quien tiene su domicilio en Loma de Pérez.

Vestido a la usanza vaquera dice, “tengo toda mi existencia dedicándome a trabajar con mi carretón, llevando y trayendo cosas, desde tanques de gas, muebles y escombro, así me gano la vida”.

Es muy común verle por diferentes puntos de la ciudad, la cual ha recorrido miles de veces, afirmando que a su carro le da mantenimiento y cambia de asno cada cuatro años, “y así va la vida, todos los días trabajo gracias a Dios”, comentó, mientras engrasaba uno de los ejes de su vehículo, estacionado por la avenida Agricultura, “viene rechinando mucho, por eso le estoy untando la grasa, para que ya no suene y no se vaya a descomponer”, dijo el entrevistado.

Llama la atención que los automovilistas respetan su circular, el cual es lento y siguiendo el carril que le corresponde, todos entienden y disfrutan ver un carretón jalado por un asno, imaginando al Delicias de antaño, pues así era la ciudad en décadas anteriores.

Este conductor es una persona de capacidades diferentes, pero ni el viento lo detiene, se ve jovial, feliz, con una personalidad segura de sí, que le ha permitido seguir la vida y acomodarla a él.

Vistiendo pantalón de mezclilla, camisa vaquera y sombrero, todo mundo lo conoce por su apodo y la generalidad de la gente no sabe su nombre, “me gusta que me digan Kalimán, así me bautizaron mis amigos”, dijo y continuó su camino.