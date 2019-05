Regidor se niega a pedir licencia a su cargo; argumenta que tiene derecho a recibir doble sueldo

Rodrigo Gómez, regidor del PRI que tiene una denuncia en la Función Pública por cobrar sueldo como edil y funcionario en el Gobierno Estatal, negó tajantemente la petición de solicitar licencia para esclarecer el hecho. Esto sucedió durante la sesión de Cabildo en Meoqui.





"No me pueden privar de mis derechos a tener dos empleos, no acepto pedir licencia", cabe resaltar que el regidor tampoco aceptó la creación de la Comisión Especial que lo investigará por cometer un acto contrario a lo establecido en la Constitución, donde se mandata que en ninguna persona pueden descansar dos cargos públicos.





El regidor cobra 15 mil pesos en el Ayuntamiento y 30 mil como dentista en el Centro de Salud de Meoqui. Regidores de todos los partidos, a excepción de Movimiento Ciudadano y PRI, estuvieron a favor de esta Comisión, que le pedirá a la Función Pública sanciones contra el funcionario.