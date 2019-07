Renuncia a la NASA para ir a Harvard

Delicias.- “Al terminar Harvard espera seguir contribuyendo a la industria espacial en el sector privado”

Después de trabajar seis años en la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, más conocida como NASA, el deliciense Juan Carlos López Alcalá, renunció para continuar preparándose en la Universidad de Harvard, donde estudiará una maestría en Ingeniería y de forma simultanea otra maestría en Administración de Empresas.

El martes y miércoles de esta semana, Juan Carlos visitó a sus padres, hermanos, abuelos y demás familiares que se encuentran viviendo en Delicias, por lo que en entrevista con El Diario declaró que la semana pesada renunció a la NASA para continuar preparándose.

“Es inevitable no recordar cómo fue que llegue ahí, una maestra en la carrera de Ingeniería Mecánica me sugirió aplicar para hacer pasantías o prácticas, aunque tuve mis dudas, lo hice”, recordó Juan Carlos.

“Al leer la carta de aceptación recuerdo que tenía muchos sentimientos encontrados, para mi fue la primer evidencia de que los sacrificios que habíamos hecho mi hermano Erik y yo de irnos de Delicias, dejar a nuestros papás y hermanos, estaban valiendo la pena”.

Los dos hermanos Erik de 12 años y Juan Carlos de 15, se fueron a Texas con el objetivo de aprender inglés,estudiaban la secundaria y la preparatoria, en el trayecto de su historia los dos jóvenes se desenvolvieron y lograron concluir sus estudios profesionales en la Universidad en Ingeniería Mecánica, y tanto Erik como Juan Carlos trabajaban en la NASA, quedándose actualmente Erik solamente.

Dijo que la experiencia inició desde que comenzaron sus prácticas desde estudiante, pues pudo participar en hacer pruebas de la nave Orión, la cual llevará astronautas a Marte en los próximos diez ó quince años.

“Mis prácticas en la Nasa me abrieron muchas puertas, pues pude conocer mucha gente por lo que una vez que me gradué, me invitaron a trabajar tiempo completo en el Johnson Space Center en Houston, Texas”.

El entrevistado dijo que al concluir las maestrías espera seguir contribuyendo a la industria espacial, no específicamente en la Nasa, pues el Gobierno estáimpulsando mucho al sector privado, por lo que hay mucha oportunidad en otras empresas.

Por ejemplo el dueño de Amazon tiene su propia compañía espacial, quien se encuentra desarrollando cohetes con la intención de reducir los costos de viajes al espacio, para que en un futuro las personas puedan tener la oportunidad de viajar sin tener que pagar grandes cantidades de dinero.