Renuncia Elvira González a 32 años de militancia del PRI.

Elvira González Anchondo, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) durante 32 años, en los que entre otros puestos fue presidenta del Comité Municipal y diputada local, anunció su renuncia a este organismo político aludiendo motivos personales.

“El 7 de junio presenté mi renuncia al partido después de 32 años de militancia, se la entregué al presidente estatal Omar Bazán, mis motivos son personales porque ya tenía rato separada del partido y tomé la decisión de separarme definitivamente por todas las actividades que tengo”, comentó.

La ex priista dijo que actualmente está muy ocupada en su trabajo en la Facultad de Contaduría, además de estudiar un doctorado y está a punto de retomar su trabajo en una fundación que ella creó.

Al cuestionarle cuál fue la causa que la orilló a tomar esta decisión, Elvira González manifestó: “Obviamente no se tiran 32 años de militancia nomás por nada, no puede ser verdad, nadie se la creería, me voy muy agradecida del PRI, cómo no lo iba a querer porque me dio muchas oportunidades, ya con algunos no coincidía y creo que eso fue lo que provocó decidir ya no estar”.

Con respecto de que si su salida del tricolor era porque ingresaría a otro instituto político, la entrevistada comentó: “No he tenido la invitación de ningún partido, pero a mí la política sí me apasiona mucho, no descarto nada, pero por el momento no tengo ningún proyecto político, mi proyecto ahorita es mi familia, mi trabajo, mi escuela y seguir creciendo de manera personal en la academia”.

La postura oficial de Javier López Arzate, presidente del PRI municipal fue la siguiente:

“En lo personal cualquier pérdida es lamentable, no todos los que se van son considerados así, pero en el caso de Elvira González, con quien tuve la oportunidad de trabajar en tareas del Comité Directivo Estatal y en diversas campañas, sí será extrañada por su capacidad de organización y desempeño”.

“Me comentó que es momento de apoyar los proyectos de su esposo, mi amigo el licenciado Nahúm Valenzuela, quien trabaja para el Gobierno Federal, siendo ese el motivo de su renuncia, así que no le encuentro móvil político, al menos en sentido controversial. Les deseo suerte a los dos en sus proyectos futuros y les agradezco a los dos su trabajo dentro del PRI”.