Sanciona Ichitaip a Julimes por omitir información

Julimes.- Este municipio fue sancionado con 12 mil pesos por no responder solicitud de acceso a la información, lo anterior según se dio a conocer por medio del acuerdo del pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip). Por su parte la tesorera municipal, Sandra Carrillo Franco, prefirió guardar su declaración hasta sostener una reunión al respecto.

A través de una solicitud de acceso a la información Chihuahua Limpio pidió documentos sobre el gasto realizado en la feria del municipio de los años dos mil catorce a dos mil dieciséis, así como los contratos de los artistas que se presentaron en el evento en dichos años, al no obtener respuesta se pidió la intervención del Ichitaip.

La dependencia en función de su personalidad, emitió un recurso de revisión Ichitaip/RR-390/2018 para que el municipio de Julimes reconsiderara proporcionar la averiguación solicitada por parte de Chihuahua Limpio o en su defecto informar sobre la inexistencia de dichos datos acerca de los gastos realizados en la feria de los años 2014 y 2016.

El instituto emitió tres diversos acuerdos en los que se tuvo por no cumplida la resolución, se impuso al responsable de la Unidad de Transparencia del Municipio la medida de apremio consistente en amonestación pública, así como un multa económica, que según trascendió es de 12 mil pesos, mientras que a los integrantes del Comité de Transparencia la medida de apremio será una amonestación pública.

Se ha mencionado que será hasta el día de hoy cuando se sostenga una reunión con los funcionarios públicos involucrados, cuando se dé una declaración oficial acerca de la sanción del Ichitaip.

La versión no oficial es que el encargado de proporcionar datos en la plataforma de acceso a la información, no pudo encontrar referencias de aquella administración pues la solicitud se refiere al 2014 y 2016, y que solamente se trata de una situación donde no se hallaron expedientes de aquellos años y mucho menos de los gastos que se hicieron en la feria y los artistas invitados.

Fuentes al interior de la administración municipal comentaron que el encargado de la página de transparencia será quien tenga que pagar la multa y no el municipio, esto no se logró confirmar con la tesorera municipal.

Sin embargo dentro del acuerdo del pleno del Ichitaip se dijo que el municipio pretende concluir con la investigación, comunicando solamente por medio de una resolución del Comité de Transparencia integrado dentro de la administración municipal, “que tal información es inexistente sin que se comprometan exhaustivamente a buscar la información” –citaron textualmente-.

Además se menciona una amonestación pública para la tesorera municipal, Sandra Carrillo Franco, como una medida para segurar que en el término de cinco días hábiles, den contestación a la información solicitada.