Sanciona y suspende Protección Civil a fábrica de muebles

Una sanción economica de 15 mil pesos aplicará Protección Civil a un fábrica mueblera por violar los sellos de suspensión al omitir y no incumplir con las medidas de seguridad.

Patricio Barrera Juárez, Coordinador de la dependencia municipal, aseveró que la fábrica omitió las recomendaciones e incluso rompió los sellos de suspensión de labores.

La primera revisión se realizó hace un mes, vieron que el negocio incumplió con la normativa de Protección Civil al no tener definidas las rutas de evacuación, el sistema electrico era deficiente, no contaba con extintores y no había un adecuado manejo de los solventes.

Estas carencias se notificaron a los dueños y se les dio un plazo para que se regularizaran.

Sin enviarlo al volver para una segunda etapa vieron que se hizo caso omiso a las indicaciones y se procedió a colocar los sellos de suspensión y se advirtió que de ser quebrantados se sancionarían.

En una tercer visita al inmueble ubicado en Lotes Urbanos, vieron que los sellos fueron violados.

En titular aseguró que la empresa será sancionado económicamente con una multa que va de los 10 a los 15 mil pesos.



En caso de que haga caso omiso a esta última indicación las labores de la empresa podrían cerrarse de forma permanente.

Se hizo un exhortó a los propietarios de otras empresas del mismo rubro para que tengan las medidas de seguridad que marca la ley y así puedan proteger a su personal y su negocio.