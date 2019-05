Se abre convocatoria para ingresar a la Guardia Nacional

La Guardia Nacional lanzó la convocatoria para que jóvenes mayores de 18 años se enlisten para servir a la nación. Leticia Loredo Arvizu, delegada regional de la Secretaría del Bienestar dio a conocer dicha convocatoria, agregando que esto significa una importante oportunidad para los jóvenes que no están estudiando y no encuentran un trabajo formal.





Los interesados están siendo reclutados en el 66 Batallón de Infantería, la delegada regional de la Secretaría del Bienestar, indicó que esta convocatoria es una gran oportunidad para aquellos jóvenes que no han logrado estudiar y no encuentran un empleo con las prestaciones necesarias para subsistir.





No se especificó la cantidad de personas que serán reclutadas ya que no hay un límite, aunque no habló sobre un salario, informó que obtendrán todas las prestaciones de Ley y oportunidad de desarrollarse académicamente dentro de la guardia nacional.





Los requisitos para causar alta son: ser mexicano, sin adquirir otra nacionalidad, ser soltero y no vivir en concubinato, edad mínima de 18 años y máxima de 30 años, estatura mínima de 1.63 para los hombres y para las mujeres 1.55. El índice de masa corporal de 18.5 a 17.9, además de no haber pertenecido a ninguna corporación policíaca ni a las fuerzas armadas.





Además de acreditar buena conducta con carta de no antecedentes penales, clave única de registro de población, con comprobantes de estudios mínimos de Secundaria, comprobante de domicilio, no presentar perforaciones en cualquier parte del cuerpo, a excepción de las mujeres, tatuajes se aceptan siempre y cuando no sean visibles.