SE DESLINDA COLEGIO DE ABOGADOS POR CASO DE ESTAFA

Luego de que un grupo de ciudadanos acudiera a la FGE a interponer una demanda por ser víctimas de estafa de la licenciada Vanessa L., el colegio de agremiados señaló que ni siquiera ha estudiado esta carrera, por lo que pudiera incurrir en dos delitos: usurpación de profesiones y fraude.

El presidente del Colegio de Abogados José Luis Magaña aclaró en esta complicada situación que ella no forma parte del grupo de agremiados, por lo que se deslindó de cualquier situación legal que pudiera proceder en contra de ella, pues las prácticas realizadas no han sido del conocimiento del mismo colegio, precisamente por no pertenecer a él.

“La conozco y me permito decir que no es del Colegio, por lo que declaro como falso el hecho de que ella se esté respaldando en nosotros, cuando tuvimos nuestras asesorías gratuitas acudió ella con un grupo de personas, se le atendió y después de eso no supimos más”, aclaró.

Definitivamente si ella se sustenta como abogada sin serlo, sin ampararse con una cédula o título puede caer en el delito de usurpación de profesiones, que tiene como pena de 2 a 6 años, así como en la conducta de fraude por engañar gente con diligencias que no realiza.

Finalmente, el entrevistado recomendó a la sociedad contratar los servicios de alguien colegiado o mínimo que se les proporcione su cédula, para identificarse como profesionista.