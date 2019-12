Se eleva precio de carne de puerco y masa para tamales

Debido a la alza en los productos cárnicos y de la masa para tamales de hasta un 40 por ciento y a la falta de circulante, se esperan bajas ventas a comparación de años anteriores, en estas fechas de Navidad y Año Nuevo, dijo Sergio González, de carnicería “El Milkas”.

Mientras que las familias delicienses, principalmente de la clase media hacia abajo, tendrán que hacer un desembolso mayor para sus cenas en esta temporada de fin de año.

El señor González habló del panorama para estas fiestas, señalando que sí hay abasto de carne, pero aumentó mucho el precio, se habla hasta de un 40 por ciento y también el menudo.

Destacó que la carne fresca de puerco se está ofreciendo ahora a 70 pesos el kilogramo y el menudo americano en cualquier carnicería se vende a 90 pesos por kilo, incrementándose este último también alrededor de un 40 por ciento.

Agregó el entrevistado que ha bajado la comercialización debido a estos aumentos en los productos cárnicos para las fiestas navideñas, que aunado a la falta de circulante, hace que no sean buenas las expectativas para estas fechas de convivir en familia.

Lo mismo sucede con la carne de pollo, que se incrementó un 25 por ciento el precio.

Para el cierre de año aseguró que no se esperan buenas ventas, ya que no toda la gente va a tener dinero para comprar.

“Lo clásico es la carne de puerco para los tamalitos y el menudo para estas fiestas, pero desde ahorita se está notando que no va a estar bueno este año navideño, debido a la alza en los productos”, dijo el popular “milkas”.

Mencionó que “el año pasado no estuvo como años atrás, que todo el mundo compraba su carnita, y se quejaron algunos propietarios de carnicerías de que se les quedó mucho producto”.

Toda esta situación dijo se debe a la alza y a que no circula el dinero. “No hay lana… no hay dinero y se incrementan los precios para las personas asalariadas, ya que este año estuvo malo, un hubo dinero y todo eso afecta a los campesinos, a los obreros, pues no hay billete”.

A pesar de ello dijo que en Carnicería “El Milkas”, ubicada en la avenida Río Conchos, en la zona Centro, frente a Plásticos Córdova, siguen atendiendo a la clientela muy fiel a su estilo, donde el cliente es primero, y su eslogan es: “Al cliente lo que pida”.

Mientras tanto en la Tortillería San Juan, en el corazón de la zona Centro, a pesar de que luce un gigantesto anuncio de venta de masa para tamales, que este año se ofrece en 18 pesos por kilogramo, ya no son los tiempos de antes en que se hacían largas filas de hasta una cuadra.

Ya la gente no responde como antes, dijeron personas que pasaban por ahí.

Una señora mencionó que ella recuerda que cuando se acercaban las fechas de Navidad y Año Nuevo siempre había unas filotas de casi una cuadra, pero ya la situación económica no es la misma, las cosas han subido mucho.

Destacó que aparte ya los tiempos van cambiando y ya la gente no hace tamales como antes, por la friega que esto representa y los que tienen dinero prefieren mejor comprarlos ya hechos.