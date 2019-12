Se observará con respeto juicio a Trump

Ciudad de México— Cuestionado sobre los escenarios para México con el juicio político a Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que observarán el proceso con respeto.

"Del proceso en Estados Unidos hay que observarlo pero con respeto, cualquier ciudadano puede conocer lo que está sucediendo y hay antecedentes sobre estos casos, no es el primer juicio, han habido otros dos, en el caso del presidente Clinton en el Senado se le exoneró", aseguró.

Durante conferencia matutina, el mandatario aseguró que es relativo si a México le "va mejor" cuando el Congreso de Estados Unidos tiene mayoría de republicanos o demócratas.

"Nos fue bien con el presidente Lincon, que era republicano, y estaba gobernando en México el Presidente Juárez nos fue muy bien", dijo.

"No con un Presidente que por respeto no voy a mencionar su nombre, que ordenó la invasión a México, era demócrata, nos fue bien con un demócrata en la época de la expropiación petrolera, con el presidente Franklin Delano Roosevelt, y ya de los últimos mejor ni hablamos".

López Obrador aseguró que la relación de México con ambos partidos ha sido buena, respetuosa y colaborativa.

"Hemos contado con la colaboración y el respeto del presidente Trump y no es un asunto personal, no es cómo me trata como presidente de México, sino cómo trata a nuestro país, esto va más allá de la amistad, pero hemos tenido un buen trato, una buena relación de cooperación", indicó.

"Es lo que puedo mencionar y esta es una prueba, lo del tratado, imagínense llevándose a cabo este juicio que se vote el tratado en México y con amplia mayoría se apruebe, fue algo importantísimo el día de ayer".