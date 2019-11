Segunda Tormenta Invernal afectarán a México

Esta noche y madrugada persistirá el ambiente muy frío con nevadas y/o aguanieve, el desplazamiento de la onda tropical No. 55 incrementará potencial de lluvias en territorio

nacional.

Durante esta noche y madrugada, el frente frío No. 19 y la Segunda Tormenta Invernal se desplazarán lentamente sobre el noroeste de México, continuarán interactuando con la humedad del río atmosférico, ocasionando lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Durango, muy fuertes en Baja California, Sonora y Chihuahua. Fuertes en Baja California Sur y Nayarit. Asimismo, persistirá el ambiente muy frío con nevadas y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango, rachas de viento superiores a 80 km/h y oleaje elevado en costas de esta región del país, incluido el Golfo de California. Por otro lado, la onda tropical No. 55 recorrerá el sureste del territorio nacional, generando nubosidad y lluvias puntuales intensas en Veracruz, así como fuertes en Puebla, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, mientras que el frente No. 18 se extenderá con características de estacionario y en etapa de disipación sobre el noreste del país.

Para el día de mañana, se pronostica que el frente frío No. 19 se extienda desde Chihuahua hasta Baja California Sur, mientras que la Segunda Tormenta Invernal se desplazará hacia el noreste, alejándose gradualmente del país

Continuará el ambiente muy frío con posibilidad de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California (primeras horas del día), Sonora y Chihuahua. Asimismo, se prevén rachas de viento superiores a 100 km/h en zonas de Sonora y Chihuahua.

Por otra parte, el desplazamiento de la onda tropical No. 55 incrementará el potencial de lluvias en el sur y sureste del territorio nacional. Pronóstico de precipitación para mañana 29 de noviembre: Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado): Sonora (norte y oriente), Chihuahua (sur), Sinaloa (centro), Durango (occidente), Veracruz y Chiapas.Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado): Baja California, Baja California Sur, Tamaulipas, Puebla, Oaxaca y Tabasco.Lluvias aisladas (0.1 a 5.0 litros por metro cuadrado): San Luis Potosí, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Posibilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.