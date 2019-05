“Ser Albañil es mi vida, si no hay trabajo no hay sustento, desde los doce años mi padre me enseñó este oficio”, dijo el señor Nicolás Rubio Ramírez, de 68 años de edad y con 56 años de trabajo duro. Durante ese tiempo no han faltado los albures, la hora del lonche y los accidentes laborales.





Ayer Día de la Santa Cruz, algunos albañiles festejaron laborando, don Nicolás Rubio, de oficio albañil desde hace 56 años, dijo que este año su fiesta fue trabajando, pero años atrás no, cuando los patrones se prestaban y permitían hacer una discada, pues el disco para preparar alimentos no puede faltar, es tan importante como la pala y el pico.





“Soy el mayor de 17 hermanos, entre hombres y mujeres, así que a mí me llevaba a las obras de construcción para ayudarle”. Además recordó que eran tantos de familia que se turnaban para sentarse a la mesa.





Durante los 56 años de trabajo, recuerda algunas obras importantes en Delicias, como la mercería La Popular, Cinema Delicias, la caseta de Saucillo, entre muchas otras.





Como albañil ha vivido muchas experiencias buenas y malas, pero las que más han marcado su vida es la muerte de algunos compañeros, “un descuido en este oficio puede significar perder la vida, las caídas están a la orden del día y otro tipo de accidentes que a veces uno ni se imagina”, recalcó.





“Como albañil estoy acostumbrado al trabajo pesado –véame con 68 años y sigo trabajando- cuando no hay trabajo no anda uno a gusto. Soy feliz de saber hacer de todo, cualquier cosa en construcción”.





“Los albañiles también somos unidos, pues cuando alguien enferma y tiene algún accidente tratamos de ayudarlo en la medida de lo posible, con una despensa o con lo que se pueda”, afirmó.