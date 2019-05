Siguen usando lada local para extorsionar; alertan en redes sociales

Usuarios de la red social Facebook, alertan a la ciudadanía para que no caigan en manos de sujetos que están haciendo uso de la lada local (639) para tratar de extorsionarlos. Quisieron hacer creer a una mujer que su hija estaba secuestrada. Exhortan a subir los números para “quemarlos” y que nadie caiga.

Fue en la cuenta de compra venta de Facebook, La Octava Delicias donde la usuaria Marisa T. alertó a los cibernautas sobre la tentativa de extorsión telefónica que sufrió del teléfono con lada local (639)152-65-37 donde le quisieron hacer creer que su hija estaba secuestrada y pedían “rescate” por ella.

En sus textos pide denunciar el número telefónico para “quemarlo” y evitar que la gente caiga en este modo de operar y envió el siguiente mensaje:

“¡¡¡Atención!!! Si les marcan de este número NO respondan es para extorsionarlos de que tienen a una hija secuestrada. Tengan mucho cuidado, a mí me marcaron ayer!!! Pasen la voz por favor yo me asusté mucho”.

Las personas en la citada cuenta comentaron que también recibieron varias llamadas, pero ya no hacen caso porque saben que se trata de un engaño.

Ante esta situación las autoridades de la policía municipal insisten en exhortar a la ciudadanía en difundir los casos que les ocurre y sobretodo denunciarlos para evitar ser víctimas de los delincuentes.

La manera más sencilla es colgar o llamar al número de emergencias 9-1-1 para que atiendan su llamada y que no entren en pánico.