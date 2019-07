Sin casos de hepatitis en la región

Ningún caso de hepatitis se detectó entre las 499 personas revisadas para la detección de esta enfermedad en la jornada hecha el pasado fin de semana, por parte de socios del Club Rotario, resultados que fueron alentadores por reflejar que hay una zona libre de esta condición en la región, destacó el presidente de este organismo de servicio social, Santos Arteaga.

De los 499 revisados se probaron 342, es decir, personas que por ciertas condiciones, y hábitos de vida podrían salir con el padecimiento, sin embargo, después de recibir los estudios correspondientes, resultaron libres de hepatitis.

La campaña se denominó “Hepatitis Zero” y es parte de las diversas acciones comunitarias que hacen los socios rotarios. Cuando la gente trae tatuajes, tiene diabetes, hay herencia de padres con hepatitis, llevan una vida promiscua, entre otras cuestiones, se hacen sujetas a estar en riesgo de padecer hepatitis, enfermedad de la que hay varios grados y el más grave es el tipo C, refirió el entrevistado.

Cuando las personas no tienen ninguna de estas condiciones de posible riesgo, no tiene caso gastar los reactivos que se aplican, es por eso que no todos los checados son sujetos a cotejar estos estudios del laboratorio, por ello se separan en estos dos grupos de revisados y probados, explicó el dirigente del club.

En la empresa Leche Zaragoza, una de las visitadas, se examinaron 178 personas, se probaron 147 que resultaron negativos; en Agropecuaria El Consuelo se vieron a 109 personas, se cotejaron 102 y también dieron negativo; luego en Agroindustrias Deándar, fueron 106 revisiones, se probaron 46 individuos, con el mismo corolario; mientras que en la Presidencia Municipal de Rosales, atendieron a 86 personas, se estudiaron a 35 e igual salieron negativos, finalmente en el Club Rotario se checó a 23 socios y 12 cotejados para salir con el mismo efecto favorable.

Por parte del Comité de Salud que encabeza la doctora Mercado, dijo no conocer estos datos, pero que en lo que respecta a las instituciones que integran este comité municipal, no se han tenido informes de alerta sobre este padecimiento hasta la fecha.