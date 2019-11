Sin llegar apoyos del 65 y Más

Desesperados se manifiestan los beneficiarios de programas asistenciales del Gobierno Federal, pues no les han depositado sus apoyos en los dos últimos bimestres a quienes tienen el 65 y Más, “me traen a vueltas y vueltas”, expresó el señor Manuel Mena. Visiblemente disgustado y decepcionado, el quejoso comentó que no era el único sino que había entre 90 y 100 al menos en esta condición, según le expresaron los mismos colaboradores de la oficina de la Secretaría del Bienestar en Delicias.

“Me traen a vueltas y vueltas”, expresó uno de los afectados

“Qué bueno fue que nos subieron el monto a 2 mil 500 pesos, pero pues no llegan”, criticó el señor, que no cuenta con pensión ya que trabajaba en un club de golf y no tuvo prestaciones de ningún tipo.

Don Manuel manifestó que solo lo traen con vueltas, lo último que le dijeron es que regresara en diciembre, además de que lo mandan al banco y los del banco le echan la culpa a los del Gobierno y viceversa. Dijo que incluso el dinero ya lo debe, porque tiene que comprar alimentos y hacer pagos de su vida diaria, pero el compromiso del apoyo gubernamental no responde, “¿están jineteando la lana o qué?”, preguntó el quejoso.

Inciertos son los pagos de los programas sociales del Gobierno Federal desde que iniciaron, ya que es frecuente que no se apliquen en tiempo y forma. Se trató por parte de este medio informativo conocer la postura de la delegada del Bienestar Leticia Loredo, sin embargo, no respondió los llamados, por lo que se aplica el dicho de que “el que calla otorga”.

No es la primera vez que las personas se quejan de la falta de seriedad y cumplimiento de lo establecido por el Gobierno de la llamada Cuarta Transformación, que sigue retrasando los pagos de los programas, no dando hasta el momento con una estrategia eficaz en el otorgamiento oportuno de estos recursos públicos asistenciales.