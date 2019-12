Sin recibir asesoría jurídica lesionados

Acinco días del camionazo del autobús pirata en que perdieron la vida 14 personas y 35 más resultaron lesionadas, a la fecha ninguna autoridad se ha acercado para orientar a los sobrevivientes y a sus familiares.

“No se ha acercado con nosotros la policía ni ninguna autoridad y si nos unimos todos tenemos que poner la demanda”, dijo la señora Marisela Reyes Hernández, madre de Alondra Michel Silva Reyes, quien resultó lesionada tras el accidente cuando iba a verla procedente de Ciudad Juárez.

“Mi hija sufrió puros golpes internos, golpes de la cara y gracias a Dios hasta ahorita no le ha resultado nada de gravedad y hoy (ayer), le mandaron hacer unos estudios para ver que tiene y de acuerdo a estos me van a decir para darla de alta”, expresó la señora Reyes Hernández. Destacó que su hija iba a verla a ella que vive en Torreón. “Ella estaba en Ciudad Juárez, con su esposo, su pareja, e iba de visita conmigo”, dijo Marisela Reyes Hernández, madre de Alondra Michel.

“Dios es bien milagroso y a mi hija la vi el primer día y ahora ya va para afuera”, destacó la joven madre de familia.

“DIOS LOS BENDIGA, PORQUE NO TODOS CORRIERON CON LA MISMA SUERTE”

“Que se hagan responsables de los perjuicios, porque son daños que no tengo palabras para explicarlos y yo lo que digo es que Dios los bendiga, porque no todos corrieron con la misma suerte. Mire yo me di cuenta por el feis. Me mandaron hablar a mi trabajo y luego luego me dejé venir, sin pedir permiso, ya que yo trabajo allá en Torreón en una fábrica, pero primero que todo está mija. Y aquí estaremos hasta que ya me la den de alta”, comentó la señora Reyes Hernández.

El Hospital Regional Delicias, que atendió desde un principio a 20 personas accidentadas del camionazo, y luego el IMSS le pasó dos más recientemente, para aumentar la cifra a 22, dijo por conducto del director Jorge Aldana Bustamante que solo les quedan cuatro personas internadas: el chofer, una mujer lesionada de una muñeca, el señor Lomas que ya fue operado, un joven de 17 también intervenido y una jovencita de 16.

Los gastos médicos, según el administrador Apolinar “Polo” Quintana Tarango, oscilan por alrededor de 300 mil pesos.

Jorge Aldana Bustamante, dijo que les pasaron dos pacientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para acá: una muchachita de 16 años con contusión facial y una fractura maxilofacial y al chofer del autobús con amputación del brazo izquierdo y trae un escalpe, señalando que en cuanto mejore del tejido realizarán un injerto.

Agregó que de momento tienen cuatro pacientes, el señor Lomas del 27-1, que ya está operado; al jovencito con la fractura expuesta de fémur derecho; una señora con fractura de muñeca y la jovencita de 16 años.

Mencionó el médico que el chofer ya está consciente, platica y todo, pero presenta un escalpe, por lo que va a estar internado hasta que se limpie el tejido y que le realicen el injerto.

En cuanto al sufragio de los gastos de la atención médica, dijo que como Hospital Regional recibieron indicaciones de Gobierno del Estado de que deben brindar los servicios que se requieran.

“Nosotros de antemano a los pacientes que llegan los atendemos y el gobernador nos dijo que lo que se ofreciera, afortunadamente el hospital cuenta con los insumos y los equipos necesarios y los hemos apoyado… ustedes lo han estado viendo”, dijo el director del Regional Delicias, subrayando que el día de la audiencia hablaron con el subdirector médico.

Debido a que no se ha presentado nadie a responder por los gastos médicos es el Gobierno del Estado quien está apoyando en todo, subrayó el doctor Aldana.

“Aquí no se ha presentado nadie ni gente de la empresa”, dijo el doctor Jorge Aldana Bustamante, director del Hospital Regional Delicias”, a pregunta de este medio.

Dijo que les quedaban dos pacientes por darse de alta, pero les llegaron los dos más que les envió el IMSS.

En el caso del chofer dijo que la gravedad termina ya cuando cierra la herida, tanto de la amputación, como del escalpe que trae.

“UN PERSONAL MUY NOBLE Y QUE SE ENTREGA, EL DEL REGIONAL”: ALDANA

A la opinión pública les dijo que “no se preocupen”, ya que tienen indicaciones del secretario de Salud y del gobernador, de brindarles toda la atención a los lesionados, ya que en este hospital su personal es gente muy noble, profesionistas que se entregan.

EL CHOFER VENÍA “VOLANDO” Y HASTA UN SEÑOR LO GOLPEÓ: LESIONADA

“El chofer venía volando, sacándole la vuelta a los tráileres, a los camiones de pasajeros e íbamos a rece y rece, pero un señor le dijo que le bajara a la velocidad. Le habló, pero este seguía igual, yendo recio y también la gente le gritaba que le bajara, pero no hacía caso”, dijo una de las sobrevivientes, la señora Elba López Morales, originaria de Torreón, Coahuila, pero con 20 años radicando en Ciudad Juárez.

Aseguró que ella venía despierta y tenía mucho miedo. Viajó sola de Ciudad Juárez y se dirigía a Torreón a visitar a un hijo para pasar las fiestas navideñas, pero “ahora míreme aquí estoy en el hospital con toda la mano quebrada” (sufrió una lesión de muñeca y la van a operar).

Mencionó que presenta la lesión de muñeca y las costillas lastimadas y le duelen bastante.

Al contar su historia mencionó que venían muchas pacas de ropa, en cantidad, y era una cosa muy pesada, lo que llevaba el camión, por lo que mucha gente se bajó, pero el chofer les decía. “Súbanse, súbanse, no pasa nada”, y la gente se subió.

“Entonces un señor ya grande, pasajero, lo agarró a trancazos, golpeó al chofer y le este le decía: ¿Por qué me pegas?, yo no tengo la culpa de nada y el señor le contestaba que sí la tenía, señalándole: Mira todo lo que llevas ahí”, dijo la señora López Morales.

NO LES QUIEREN AYUDAR

Resaltó que el chofer era un joven de 24 años y quien lo golpeó un señor ya grande. Dijo que el conductor chocó con un muro, dio muchas vueltas. “Ahí quedó el camión y ahí quedamos toda la gente, pero ahora no nos quieren ayudar”.

Agregó la entrevistada que ella es muy católica y se encomendó a Dios, señalando: “¡Diosito, ayúdanos, protégenos!”.

Sí supo que fallecieron muchas personas y hubo muchos graves y “los que quedamos vivos, que aquí andamos”.

Iba a pasar la Navidad a Torreón, donde solo tiene un hijo y aquí anda él, pero “le quitaron al pobre las placas del carro, y ahí anda batallando para que se las pongan”.

HUYÓ EL ENCARGADO DE LOS BOLETOS EN CIUDAD JUÁREZ

No sabe qué vaya a pasar con ella y los demás sobrevientes, ni con los familiares de las personas fallecidas, ya que hasta donde ella sabe andan arreglando, ya que donde venden los boletos allá en Ciudad Juárez el encargado huyó y quién sabe qué pasará.

“Qué va a ser de nosotros. Aquí nos están cobrando, pero con qué pagamos. No tenemos dinero para pagar, pues a ver qué pasa… No sabemos. No sabemos nada. Y nadie ha venido, ni de la policía, ni de la Fiscalía y mijo fue a hablar a allá, ya que nosotros estamos peleando que paguen los gastos y que respondan por los daños y por ejemplo a mi se me perdió mi dinero, poco si usted quiere, pues traía tres mil pesos y ya no salieron. Ahí estamos, sin dinero y sin nada, solo con lo más valioso: nuestra vida”, dijo doña Elba López Morales.

A los dueños de la empresa transportista pidió que los ayuden.

A la comunidad, a la opinión pública y a toda la gente que no tiene otra opción más que agarrar los camiones piratas para viajar, que tengan cuidado y a los choferes les dijo que manejen con cuidado, pues iban jugando.

Para finalizar dijo que aparte de su hijo tiene a su esposo, pero no ha venido a verla, ya que tiene miedo viajar.