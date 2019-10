SRL Conchos guarda silencio ante daños por inundación en Estación Conchos

Ante la falta de pago de indemnizaciones por las pérdidas materiales ocasionadas por la inundación de Estación Conchos hace más de dos años, Abraham Escobar, uno de los afectados, dijo sentir gran impotencia ya que no se han resarcido los daños, que mientras en algunos casos fueron parciales en otros se dieron totales.





Al buscar una versión de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) Unidad Conchos, en Delicias se omitió declaración alguna.

A más de dos años de la inundación tras el desbordamiento del canal de riego 005 por las lluvias y una presunta negligencia de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Unidad Conchos, según expresaron los perjudicados, no se ha resuelto nada.

Abraham Escobar, aseguró que de los más de 120 afectados, solamente se pusieron 24 querellas que actualmente se encuentran en apelación de la no vinculación a proceso, determinada por el juez de garantías de Camargo, pero esto ante la Sala Regional del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, con sede en Parral.





Lamentó que todavía no tengan respuesta por parte de las autoridades, “hay muchas familias de bajos recursos que no han logrado recuperar todo lo que se les echó a perder, ahí están los cuartos solos, donde no pueden comprar de nuevo todos los muebles, electrónicos y hasta vehículos que quedaron inservibles”, acusó.

“Nos sentimos impotentes, porque donde deben de actuar las Leyes no lo hacen, ya era para que de perdido hubieran tenido una atención con nosotros”, señaló.

Dijo que a pesar de los peritajes fotográficos realizados en cada domicilio afectado por el desbordamiento del canal, nadie ha respondido por esa negligencia.

Argumentó que durante años, incluso cuando el canal no era revestido, jamás se había inundado, por lo que hizo un llamado a la conciencia de las autoridades, para que resuelvan la apelación a la no vinculación a proceso.