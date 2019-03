Supervisa PC obras en Delicias; ya han suspendido algunas

Varios trabajos de remodelación y construcción considerados de riesgo, fueron suspendidos por inspectores de Protección Civil al agudizar las inspecciones en este tipo de labores para verificar que usen las medidas de seguridad para evitar accidentes.

Patricio Barrera Juárez, coordinador de la dependencia, confirmó que desde que iniciaron con las inspecciones van varias construcciones que se suspendieron por no contar con las medidas de seguridad que marca la Ley de Protección Civil.

Entre estas es que los obreros no cuentan con el equipo de seguridad, no se delimita el área de trabajo, entre otras cuestiones como no utilizar la cuerda de la vida o arneses.

Esto representa un riesgo potencia para los empleados, tan así que en Delicias ya se han tenido muertes de trabajadores por este motivo y el cual se la mentó en su momento, por ello es necesario que todos trabajar acorde a estos lineamientos.

La supervisión se ha realizado en las zonas centro no con la intensión de afectar sino de brindas todas las condiciones posibles de seguridad para los trabajadores y la ciudadanía.

Además ayudarán a que los propios patrones también eviten meterse en problemas y tomen conciencia de la importancia de dotar a todos sus empleados de las medidas de seguridad como equito, caso, guantes, arneses, sogas, botas y todas las medidas de seguridad necesarias.