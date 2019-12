Supervisarán a empresas que despidan a personal en diciembre

Ciudad de México— El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habrá una supervisión a aquellas empresas que despidan trabajadores en el mes de diciembre con la finalidad de no pagar el aguinaldo y otras obligaciones al seguro social.

En su conferencia matutina, López Obrador dijo que si se genera el mecanismo adecuado van a elaborar un quién es quién en esta materia, pues probablemente algunos patrones no sepan de la práctica que se realiza en sus empresas.

"Hoy es el último día por ley para pagar el aguinaldo y hay una práctica no tan aceptable, no tan limpia, de que se despide a los trabajadores en este tiempo o se despide de verdad o hay simulación para no pagar aguinaldos y otras prestaciones y no queremos que eso siga sucediendo, porque además es muy claro que sucede", aseguró.

López Obrador señaló que esta decisión la tomó luego de observar que año con año el número de registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) decrece en diciembre hasta en 300 mil afiliados, contrario a la tendencia que tiene en los meses previos.

Por su lado, el director del IMSS, Zoé Robledo, dijo que, en promedio, en los últimos 10 años se registra una baja de 270 mil afiliados durante diciembre.

Esta práctica, señaló, se observa en grandes empresas, aquellas que tienen registrados a más de mil empleados, pero también en otras de menor tamaño y en giros como escuelas y tiendas departamentales.

López Obrador hizo un llamado a los empresarios a cumplir con la ley y a pagar los aguinaldos y las vacaciones en esta temporada.

"Hacer un llamado a que no se maltrate a los trabajores, mujeres y hombres, y que no se les regatee sus derechos, sus prestaciones en este fin de año. No se puede festejar la Navidad sin humanismo", expresó.