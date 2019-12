Surge polémica por designación de gobernador indígena

Tras reunión en la colonia Revolución donde algunas personas desconocieron a María del Refugio Bustillos García y se reconoció a Sergio Baca Silva como gobernador indígena, surgió la polémica de quién de los dos puede o debe de hacer las gestiones necesarias en representación de sus hermanos ante las autoridades municipales, estatales y federales.

Al respecto Roberto Carreón Huitrón, secretario Municipal indicó que “como autoridades municipales reconocemos a Sergio Baca Silva, como gobernador Tarahumara, aunque no negamos gestiones a Cuca Bustillos, se les atiende como a cualquier ciudadano”.

La polémica se dio porque los líderes han realizado diferentes reuniones en donde cada uno dice ser el gobernador indígena, según usos y costumbres la persona debe de ser elegida cada tres años por votación, durante este periodo son gestores de necesidades y apoyos ante los tres órdenes de Gobierno sin recibir remuneración alguna.

“Yo soy la gobernadora, me ratificaron hace 15 días y me faltan diez meses para concluir mi función, el próximo año se va elegir a uno nuevo que debe de estar conciente que no va a recibir ningún pago, debe de ser para servir a la etnia Tarahumara”, recalcó Bustillos.

Además de señalar que el conflicto del nombramiento ha sido ocasionado por terceras personas que tienen intereses políticos y que por eso se está haciendo todo por desconocerla.

Por otro lado Sergio Baca, aseguró que desde hace dos años lo eligieron y que ha sufrido amenazas por parte de Bustillos, pero la gente votó por él hace años y ha realizado las gestiones que se le solicitan sin cobrar, ya que señaló que María del Refugio, cobra todos los documentos aunque sean gratuitos.