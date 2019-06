También falta Salma; 11 días de desaparecida

El 31 de mayo, Salma Yahaira Montes Soto, de 22 años y estudiante de derecho, salió de su domicilio, desde entonces su familia nada sabe de ella. Son ya once días de angustia, y piden piden apoyo de la comunidad para poder localizarla.

Salma Montes, estudia licenciatura en Derecho en el Centro de Estudios Universitario del Norte de ciudad Delicias, ingresó porque su sueño es ser abogada.

Su hermana la describe como una buena estudiante, una buena hija y un muchacha con deseos de superarse.

“La esperamos con ansias, no sólo los que la conocen y su familia, la esperamos todos, porque si dañan a una, nos dañan a todas, porque yo no quisiera que nadie pasará por esto”, dice Karen, hermana de Salma Yahaira.

La joven desapareció el pasado 31 de marzo a las 8:00 horas en la ciudad de Delicias, cuando salió de su domicilio y hasta el momento no hay datos que logren dar con su paradero, cumpliendo 11 días fuera de casa.

En redes sociales un comentario señala; “algo debió pasarle no se la tragó la tierra”.

El día de la desaparición traía puesto una blusa blanca con cuello negro y estampado carita feliz, pantalón de mezclilla azul y tenis color blanco con líneas negras. Salma tiene una herida en la ceja izquierda en forma de media luna, un tatuaje con tres corazones en la parte superior derecha del vientre, un tatuaje en muñeca derecha con notas musicales.

Para cualquier información para dar con su paradero comunicarse al número de emergencia 911 y 089 denuncia ciudadana, asimismo al portal www.pasaeldato.gob.mx